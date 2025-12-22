прогноз на матч Кубка АФК, ставка за 3.22

23 декабря в 6-м туре основного этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Хуссейн» и «Ахал». Начало игры — в 16:45 мск.

«Аль-Хуссейн»

Турнирное положение: Иорданцы бьются за лидерство в своем квартете. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы основного раунда Кубка АФК.

При этом «Аль-Хуссейн» набрал 6 очков в 3 турах второго по рангу турнира Азии. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Иорданцы уступили «Аль-Файсали» (0:2).

До того команда была бита «Аль-Ахли» (0:3). Да и поединок с «Аль-Сальтом» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аль-Хуссейн» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Иорданцы нынче находятся на спаде. Команда уступила в 4 своих последних поединках.

Причем «Аль-Хуссейн» на 2 очка опережает идущий следом «Ахал». А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Иорданцы мотивированы запрыгнуть на вершину таблицы.

«Ахал»

Турнирное положение: Туркмены в Кубке АФК выглядят блекло. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Ахал» в 4 матчах турнира набрал 4 очка. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ахал» уступил «Ашхабаду» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Мерву» (2:0). А вот чуть ранее она легко расправилась с «Небитчи» (3:0).

При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туркмены в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда до последней коллизии победила 5 раз кряду.

При этом «Ахал» еще сражается за выход в плей-офф. А вот в Кубке АФК команда пропустила 7 мячей.

Туркмены постараются дать бой иорданцам. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Туркмены намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Иорданцы в среднем пропускают гол за матч

Туркмены до последней неудачи победили 5 раз кряду

«Ахал» в Кубке АФК пропускает в среднем фактически 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хуссейн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.49, а победа оппонента — в скромные 7.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 1.92.

Прогноз: «Аль-Хуссейн» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Ахала» не столь монолитна.

3.22 Фора «Аль-Хуссейна» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.22 на матч «Аль-Хуссейн» — «Ахал» принесёт прибыль 2220₽, общая выплата — 3220₽

Ставка: Фора «Аль-Хуссейна» -2.5 за 3.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Аль-Хуссейн» — «Ахал» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90