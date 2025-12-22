23 декабря в 6-м туре основного этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Хуссейн» и «Ахал». Начало игры — в 16:45 мск.
«Аль-Хуссейн»
Турнирное положение: Иорданцы бьются за лидерство в своем квартете. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы основного раунда Кубка АФК.
При этом «Аль-Хуссейн» набрал 6 очков в 3 турах второго по рангу турнира Азии. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Иорданцы уступили «Аль-Файсали» (0:2).
До того команда была бита «Аль-Ахли» (0:3). Да и поединок с «Аль-Сальтом» завершился поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аль-Хуссейн» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Иорданцы нынче находятся на спаде. Команда уступила в 4 своих последних поединках.
Причем «Аль-Хуссейн» на 2 очка опережает идущий следом «Ахал». А вот пропускает команда в среднем гол за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Иорданцы мотивированы запрыгнуть на вершину таблицы.
«Ахал»
Турнирное положение: Туркмены в Кубке АФК выглядят блекло. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Ахал» в 4 матчах турнира набрал 4 очка. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ахал» уступил «Ашхабаду» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Мерву» (2:0). А вот чуть ранее она легко расправилась с «Небитчи» (3:0).
При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туркмены в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда до последней коллизии победила 5 раз кряду.
При этом «Ахал» еще сражается за выход в плей-офф. А вот в Кубке АФК команда пропустила 7 мячей.
Туркмены постараются дать бой иорданцам. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Туркмены намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Иорданцы в среднем пропускают гол за матч
- Туркмены до последней неудачи победили 5 раз кряду
- «Ахал» в Кубке АФК пропускает в среднем фактически 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хуссейн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.49, а победа оппонента — в скромные 7.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 1.92.
Прогноз: «Аль-Хуссейн» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Ахала» не столь монолитна.
Ставка: Фора «Аль-Хуссейна» -2.5 за 3.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90