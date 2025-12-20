прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 2.31

21 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 16:45 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» нынче не блещет результатами. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ницца» уступила «Лансу» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Браги» (0:1). Да и поединок с «Анже» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Ницца» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ницца» нынче переживает ужасные времена. Команда уступила в 9 последних матчах.

Причем «Ницца» традиционно удачно противостоит «Сент-Этьену». В пяти последних поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена прервать свой ужасающий сериал.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Зеленые» вполне преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы Лиги 2.

Причем «Сент-Этьен» на 5 зачетных пунктов отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сент-Этьен» не смог одолеть «Бастию» (2:2).

До того команда уступила «Дюнкерку» (0:1). А вот чуть ранее она учинила форменный разгром «Экотею» (11:1).

При этом «Сент-Этьен» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зеленые» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 2 раза кряду.

При этом «Сент-Этьен» имеет ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и мотивация пробраться как можно дальше в Кубке у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Зеленые» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Сент-Этьен» в среднем забивает 2 гола за матч

«Ницца» в среднем забивает реже гола за матч

«Ницца» уступил в 9 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.38, а победа оппонента — в скромные 7.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.04.

Прогноз: «Ницца» мотивирована прервать свой неудачный сериал, так что наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «зеленых» частенько совершает результативные сбои.

2.31 Фора «Ниццы» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч «Ницца» — «Сент-Этьен» принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Фора «Ниццы» -1.5 за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.05 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Ницца» — «Сент-Этьен» принесёт прибыль 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.05