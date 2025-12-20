21 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 16:45 мск.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» нынче не блещет результатами. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Ницца» на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ницца» уступила «Лансу» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Браги» (0:1). Да и поединок с «Анже» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Ницца» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ницца» нынче переживает ужасные времена. Команда уступила в 9 последних матчах.
Причем «Ницца» традиционно удачно противостоит «Сент-Этьену». В пяти последних поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена прервать свой ужасающий сериал.
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Зеленые» вполне преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы Лиги 2.
Причем «Сент-Этьен» на 5 зачетных пунктов отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сент-Этьен» не смог одолеть «Бастию» (2:2).
До того команда уступила «Дюнкерку» (0:1). А вот чуть ранее она учинила форменный разгром «Экотею» (11:1).
При этом «Сент-Этьен» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Зеленые» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 2 раза кряду.
При этом «Сент-Этьен» имеет ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и мотивация пробраться как можно дальше в Кубке у нее огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Зеленые» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Сент-Этьен» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Ницца» в среднем забивает реже гола за матч
- «Ницца» уступил в 9 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.38, а победа оппонента — в скромные 7.52.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.04.
Прогноз: «Ницца» мотивирована прервать свой неудачный сериал, так что наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «зеленых» частенько совершает результативные сбои.
Ставка: Фора «Ниццы» -1.5 за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.05