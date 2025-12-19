20 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 18:15 мск.
«Леванте»
Турнирное положение: команда из Валенсии является главным аутсайдером текущего сезона и борется за выживание.
В настоящий момент в активе «лягушек» всего девять очков и последняя строчка в турнирной таблице.
За 15 матчей валенсийцы смогли забить всего 16 мячей, а пропустили целых 28.
Последние матчи: среди недели валенсийский коллектив покинул Кубок Испании, неожиданно уступив скромной «Культурале Леонесе» (0:1).
До этого же в чемпионате страны «Леванте» также проиграл «Осасуне» (0:2), «Атлетику» (0:2), «Валенсии» (0:1), «Атлетико» (1:3) и «Сельте» (1:2).
Только до этого подопечные Фелипе Миньямбреса смогли разжиться очком, сыграв вничью с «Мальоркой» (1:1).
Не сыграют: травмированы Унаи Эльхесабаль и Карл Этта.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Леванте» смог выиграть Сегунда, а вот в Примере дела обстоят не лучшим образом. Главной задачей команды является занять хотя бы 17-е место и остаться в Ла Лиге. Сейчас отставание «Леванте» составляет шесть очков.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна в этом сезоне тоже борется за то, чтобы остаться в сильнейшем испанском дивизионе.
«Королевский клуб» за первые 16 туров смог набрать всего 16 очков и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Примеры.
За это время сан-себастьянцы пропустили на четыре мяча больше, чем забили — 20:24.
Последние матчи: среди недели «бело-голубые» смогли победить «Эльденсе» (2:1) и пробились в 1/8 финала Кубка Испании.
В чемпионате Испании же сан-себастьянский коллектив уступил «Жироне» (1:2), «Алавесу» (0:1) и «Вильярреалу» (2:3).
Не сыграют: в лазарете находятся Иньяки Руперез, Орри Оскарссон, Алекс Лебарбье и Янгель Эррера, а дисквалифицирован Джон Арамбуру.
Состояние команды: подопечные Иона Ансотеги пока что проваливают текущий сезон. Именно по этой причине из «Реал Сосьедада» был уволен прежний тренер Серхио Франсиско.
В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» финишировал 11-м, а сейчас же всего лишь на один балл опережает зону вылета. Состав у команды такой, что она, по идее, не должна бороться за сохранение прописки в элите.
Статистика для ставок
- «Леванте» проиграл 6 из последних 7 матчей
- «Реал Сосьедад» проиграл 3 последних матча Примеры
- В последнем очном матче «Леванте» победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.50, а победа «Леванте» — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: обе команды выступают не лучшим образом и вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.50.
Прогноз: команды немного забивают, поэтому вряд ли стоит ждать результативного футбола.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.