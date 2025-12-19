прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.00

20 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск.

«Кельн»

Турнирное положение: «Козлы» бьются за выживание. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Кельн» на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» уступили «Байеру» (0:2).

До того команда не сумела одолеть «Санкт-Паули» (1:1). Да и поединок с «Вердером» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Кельн» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Козлы» ныне не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

Причем «Кельн» традиционно неудачно противостоит «Униону». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Козлы» твердо намерены закрепиться в середняках Бундеслиги.

«Унион»

Турнирное положение: «Железные» намерены пробиться в еврокубки. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Унион» на 7 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Железные» одолели «Ред Булл Лейпциг» (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Вольфсбурга» (1:3). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Баварии» (2:3).

При этом «Унион» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Яник Габерер — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Железные» нынче не блещут результатами. Команда ершиста, но крайне нестабильна.

При этом «Унион» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Продуктивный сезон выдает Ильяс Анса. Форвард берлинцев уже успел наколотить 5 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Железные» намерены плотнее подтянуться к первой шестерке.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Козлы» не побеждают 5 матчей кряду

И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Унион» способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «козлов» не блещет монолитностью.

3.00 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Кельн» — «Унион» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Униона» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.30 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Кельн» — «Унион» принесёт прибыль 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30