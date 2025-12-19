20 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск.
«Кельн»
Турнирное положение: «Козлы» бьются за выживание. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Кельн» на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» уступили «Байеру» (0:2).
До того команда не сумела одолеть «Санкт-Паули» (1:1). Да и поединок с «Вердером» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Кельн» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Козлы» ныне не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
Причем «Кельн» традиционно неудачно противостоит «Униону». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Козлы» твердо намерены закрепиться в середняках Бундеслиги.
«Унион»
Турнирное положение: «Железные» намерены пробиться в еврокубки. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Унион» на 7 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Железные» одолели «Ред Булл Лейпциг» (3:1).
До того команда потерпела поражение от «Вольфсбурга» (1:3). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Баварии» (2:3).
При этом «Унион» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Яник Габерер — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Железные» нынче не блещут результатами. Команда ершиста, но крайне нестабильна.
При этом «Унион» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Продуктивный сезон выдает Ильяс Анса. Форвард берлинцев уже успел наколотить 5 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Железные» намерены плотнее подтянуться к первой шестерке.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Козлы» не побеждают 5 матчей кряду
- И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.
Прогноз: «Унион» способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «козлов» не блещет монолитностью.
Ставка: Победа «Униона» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.30