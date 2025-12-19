20 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Вердер». Начало игры — в 17:30 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.Ru

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за выживание в элите.  Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» на 2 очка опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Фуггеры» уступили «Айнтрахту» Фр (0:1).

До того команда нанесла поражение «Байеру» (2:0).  А вот поединок с «Хоффенхаймом» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках «Аугсбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фуггеры» не блещут стабильностью результатов.  Зато команда способна дать бой любому оппоненту.

Причем «Аугсбург» традиционно сложно противостоит «Вердеру».  В пяти последних очных поединках команда добыла две победы при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Фуггеры» уже полтора года не проигрывают «музыкантам».

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» ходят в середняках лиги.  Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Вердер» на 5 очков оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Вердер» был разбит «Штутгартом» (0:4).

До того команда досадным образом уступила «Гамбургу» (2:3).  А вот чуть ранее она подписала мировую с «Кельном» (1:1).

При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Музыканты» в последних поединках выглядели бледно.  Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Вердер» не может победить уже 4 матча подряд.  Плюс в двух своих последних поединках команда покидала поле на щите.

Уверенно проводит текущий чемпионат Йенс Стаге.  Опытный датчанин настрелял уже 5 мячей в Бундеслиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Музыканты» намерены закрепиться в середине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

  • «Фуггеры» уже полтора года не проигрывают «Вердеру»
  • Обе команды в среднем пропускают 2 мяча за матч
  • «Вердер» уступил в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Вердер» способен прибавить, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «фуггеров» частенько совершает результативные сбои.

3.00П2
Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Вердера» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.70ТБ 3.5
Ставка на матч #2

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70