прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.00

20 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Вердер». Начало игры — в 17:30 мск.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за выживание в элите. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» уступили «Айнтрахту» Фр (0:1).

До того команда нанесла поражение «Байеру» (2:0). А вот поединок с «Хоффенхаймом» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аугсбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фуггеры» не блещут стабильностью результатов. Зато команда способна дать бой любому оппоненту.

Причем «Аугсбург» традиционно сложно противостоит «Вердеру». В пяти последних очных поединках команда добыла две победы при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фуггеры» уже полтора года не проигрывают «музыкантам».

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Вердер» на 5 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вердер» был разбит «Штутгартом» (0:4).

До того команда досадным образом уступила «Гамбургу» (2:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Кельном» (1:1).

При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Музыканты» в последних поединках выглядели бледно. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Вердер» не может победить уже 4 матча подряд. Плюс в двух своих последних поединках команда покидала поле на щите.

Уверенно проводит текущий чемпионат Йенс Стаге. Опытный датчанин настрелял уже 5 мячей в Бундеслиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Музыканты» намерены закрепиться в середине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Фуггеры» уже полтора года не проигрывают «Вердеру»

Обе команды в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Вердер» уступил в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Вердер» способен прибавить, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «фуггеров» частенько совершает результативные сбои.

3.00 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Аугсбург» — «Вердер» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Вердера» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.70 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Аугсбург» — «Вердер» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70