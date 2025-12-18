прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.30

19 декабря в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Рексхэм». Начало игры — в 23:00 мск.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» пока выступают скромно. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Суонси» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лебеди» уступили «Сток Сити» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Портсмуту» (1:0). Да и поединок с «Оксфорд Юнайтед» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Суонси» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лебеди» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Суонси» традиционно сложно противостоит «Рексхэму». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лебеди» намерены оторваться от опасной зоны.

«Рексхэм»

Турнирное положение: «Драконы» намерены избежать борьбы за выживание. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Рексхэм» на 9 очков опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Рексхэм» не смог одолеть «Уотфорд» (2:2).

До того команда была бита «Халлом» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Престоном» (1:1).

При этом «Рексхэм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Драконы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом «Рексхэм» уже больше 3 лет не обыгрывает «Суонси». А вот в нынешней диспозиции команда намерена взять хотя бы балл.

Команда мотивирована как можно скорее вернуться на победную дорогу. Да и оборона соперника частенько совершает результативные сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Драконы» уже не раз демонтрировали свое умение находить свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Суонси» в среднем забивает один мяч за матч

«Рексхэм» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.12 и 1.63.

Прогноз: «Суонси» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активен в атаке.

Номинальные хозяева выглядят ярче «драконов», да и оборона «Рексхэма» частенько совершает сбои.

Ставка: Победа «Суонси» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12