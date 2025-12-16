прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.05

17 декабря в 6-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Твенте» (жен) и «Реал» Мадрид (жен). Начало игры — в 23:00 мск.

«Твенте» (жен)

Турнирное положение: «Тюккерс» выглядят не столь выгодно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Твенте» (жен) набрал 2 очка в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тюккерс» одолели «Ден Хааг» (2:0).

До того команда уступила «Арсеналу» (0:1). Да и поединок с «Байером» завершился поражением (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Твенте» (жен) забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тюккерс» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Твенте» (жен) традиционно неудачно противостоит «Реал» Мадрид (жен). В двух очных поединках команда уступила соперницам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тюккерс» мотивированы пробиться в зону плей-офф.

«Реал» Мадрид (жен)

Турнирное положение: «Сливочные» в Женской Лиге чемпионов выглядят солидно. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид (жен) в 5 матчах турнира набрал 10 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 12 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» разгромили «Гранаду» (3:0).

До того команда уверенно одолела «Вольфсбург» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Реал Сосьедаду» (1:0).

При этом «Реал» Мадрид (жен) в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сливочные» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Реал» Мадрид (жен) в 4 последних матчах не пропустил ни разу. А вот в Женской Лиге чемпионов команда пропустила 6 мячей.

«Сливочные» явно настроены побороться за победу в турнире. Отставание от лидера составляет всего лишь 3 очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Сливочные» весьма преуспевают в плане реализации.

Статистика для ставок

«Сливочные» победили 4 раза подряд

«Сливочные» не пропускают 4 матча кряду

«Тюккерс» в Женской Лиге чемпионов пропускают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.

Прогноз: «Сливочные» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости довольно сильны в плане реализации, да и «тюккерс» явно недостает пресловутой стабильности.

Ставка: Фора «Реал» Мадрид (жен) -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.28