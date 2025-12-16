17 декабря в 6-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» (жен) и «Манчестер Юнайтед» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.
«Ювентус» (жен)
Турнирное положение: Туринки выглядят довольно выгодно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.
При этом «Ювентус» (жен) набрал 10 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Туринки одолели «Наполи» (2:1).
До того команда уверенно переиграла «Санкт-Пельтен» (5:0). А вот поединок с «Ромой» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ювентус» (жен) забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туринки нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила 2 раза подряд.
Причем «Ювентус» (жен) не проигрывает уже полтора месяца. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринки мотивированы закрепиться в квартете лучших.
«Манчестер Юнайтед» (жен)
Турнирное положение: «Дьяволицы» в Женской Лиге чемпионов выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Манчестер Юнайтед» (жен) в 5 матчах турнира набрал 9 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 6 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дьяволицы» не сумели одолеть «Тоттенхэм» (3:3).
До того команда была разбита «Лионом» (0:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вест Хэму» (2:1).
При этом «Манчестер Юнайтед» (жен) в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дьяволицы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает два матча кряду.
При этом «Манчестер Юнайтед» (жен) в двух последних матчах пропустил 6 мячей. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 9 раз.
«Дьяволицы» явно настроены запрыгнуть в топ-4. Отставание от квартета лидеров составляет всего лишь один балл.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Дьяволицы» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Туринки победили 2 раза подряд
- «Дьяволицы» не побеждают 2 матча кряду
- Обе команды в Женской Лиге чемпионов пропускают в среднем чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.
Прогноз: Туринки явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и «дьяволицы» нынче не блистают.
Ставка: Победа «Ювентуса» (жен) за 2.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54