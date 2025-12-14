прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.05

14 декабря в 16-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» борются за выживание в АПЛ. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Хэм» на 2 очка отстает от спасительной 17 строчки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Молотобойцы» не уступили «Брайтону» (1:1).

До того команда не уступила «Манчестер Юнайтед» (1:1). А вот поединок с «Ливерпулем» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Вест Хэм» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молотобойцы» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Вест Хэм» традиционно неудачно противостоит «Астон Виллау». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Молотобойцы» намерены выбраться из опасной зоны.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в текущем сезоне выглядят выгодно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» на 3 зачетных пункта отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Астон Вилла» одолела «Базель» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Арсенал» (2:1). А вот чуть ранее она в перестрелке одолела «Брайтон» (4:3).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Росс Баркли — травмирован.

Состояние команды: «Вилланы» в последних поединках смотрелись весьма монолитно. Команда победила в 8 своих последних матчах.

При этом «Астон Вилла» имеет относительно надежные тылы. Команда пропускает в среднем фактически гол за матч.

Команда уже 3 года не проигрывает «Вест Хэму». Да и мотивация удержаться в лидирующей группе у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Вилланы» твердо намерены продолжить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Вилланы» победили в 8 своих последних поединках

«Молотобойцы» в среднем пропускают почти 2 гола за матч

«Вест Хэм» не побеждал в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Вилланы» нынче выглядят блестяще, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Вест Хэма» не блещет монолитностью.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85