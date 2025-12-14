14 декабря в 14-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Майнц». Начало игры — в 19:30 мск.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» в текущем сезоне занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 37 очков за тринадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 49:9.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв дома «Спортинг» в Лиге чемпионов — 3:1.
До того команда обыграла «Штутгарт» (5:0) в Кубке Германии и оказалась сильнее «Униона» (3:2) в Кубке Германии.
Не сыграют: травмированных нет
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Бавария» проходит практически катком по всем своим соперникам и мчится к очередному титулу чемпиона Германии.
Команда смотрится весьма солидно и может претендовать на третий требл в 21-м столетии.
«Майнц»
Турнирное положение: «Майнц» в текущем сезоне занимает 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 6 очков за 13 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 11:24.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Университатей» в Лиге конференций — 1:1 .
До того команда проиграла «Боруссии» М (0:1) и «Фрайбургу» (0:4) в Бундеслиге.
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Майнц» не впечатляет по ходу текущего сезона и заслуженно борется за выживание.
Команде тяжело дается игра на несколько фронтов, что крайне негативно сказывается на результатах «карнавальников».
Статистика для ставок
- «Майнц» ни разу не выиграл в шести последних играх
- «Бавария» одержала четыре победы подряд
- Последний матч между командами завершился победой «Баварии» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 11.00, а победа «Майнца» — в 22.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.22 и 3.75.
Прогноз: «Бавария» не заметит особых трудностей и победит с весомой форой тонущего на дне оппонента.
Ставка: Победа «Баварии» с форой -2,5 за 1.74.
Прогноз: Вполне вероятно, что гости также смогут отличиться в этой встрече.
Ставка: «Майнц» забьет 1 гол за 2.30