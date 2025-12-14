14 декабря в 14-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Майнц». Начало игры — в 19:30 мск.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» в текущем сезоне занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 37 очков за тринадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 49:9.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв дома «Спортинг» в Лиге чемпионов — 3:1.

До того команда обыграла «Штутгарт» (5:0) в Кубке Германии и оказалась сильнее «Униона» (3:2) в Кубке Германии.

Не сыграют: травмированных нет

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Бавария» проходит практически катком по всем своим соперникам и мчится к очередному титулу чемпиона Германии.

Команда смотрится весьма солидно и может претендовать на третий требл в 21-м столетии.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» в текущем сезоне занимает 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 6 очков за 13 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 11:24.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Университатей» в Лиге конференций — 1:1 .

До того команда проиграла «Боруссии» М (0:1) и «Фрайбургу» (0:4) в Бундеслиге.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Майнц» не впечатляет по ходу текущего сезона и заслуженно борется за выживание.

Команде тяжело дается игра на несколько фронтов, что крайне негативно сказывается на результатах «карнавальников».

Статистика для ставок

«Майнц» ни разу не выиграл в шести последних играх

«Бавария» одержала четыре победы подряд

Последний матч между командами завершился победой «Баварии» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 11.00, а победа «Майнца» — в 22.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.22 и 3.75.

Прогноз: «Бавария» не заметит особых трудностей и победит с весомой форой тонущего на дне оппонента.

1.74 Победа «Баварии» с форой -2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч «Бавария» — «Майнц» принесёт чистый выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: Победа «Баварии» с форой -2,5 за 1.74.

Прогноз: Вполне вероятно, что гости также смогут отличиться в этой встрече.

2.30 «Майнц» забьет 1 гол Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Бавария» — «Майнц» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: «Майнц» забьет 1 гол за 2.30