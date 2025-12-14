Заключительный домашний матч года для «Баварии» проходит в максимально контрастных обстоятельствах, первая команда Бундеслиги принимает команду, замыкающую таблицу. Для мюнхенцев это возможность спокойно зафиксировать своё преимущество перед зимней паузой, для «Майнца» — суровое начало новой главы под руководством Урса Фишера. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

47' Олисе отмахнулся от соперника при приёме мяча, арбитр заметил нарушение правил.

46' Второй тайм! Без замен пока что.

45+5' Гол засчитан всё-таки! И тут же объявлен перерыв! «Бавария» владела мячом почти 90% времени, но пропустила после буквально единственного момента гостей. Отдыхаем 15 минут!

45+3' ВАР смотрит момент на возможный офсайд.

45+1' ГОООООООООООООЛ! Сравнивает «Майнц», вот это да! Бёвинг навесил на линию вратарской, Потульский остался вообще один и головой отправил мяч в угол ворот. 1:1!

45+1' Бёвинг заработал штрафной на правом фланге, шанс создать хоть что-то у гостей появляется.

45' Добавлена минута.

44' Ферачниг упал на газон после борьбы с Олисе, фол зафиксировал арбитр.

43' Станишич подал в штрафную, Горецка бил с линии штрафной, на пути мяча вырос защитник.

41' Не стремится особо поднимать темп «Бавария», очень затяжные атаки получаются у мюнхенцев.

38' Олисе после длинной передачи в касание пытался скинуть в центр штрафной – не прошло.

36' Через себя в падении бил Кейн, заблокировал защитник! Могло очень красиво получиться!

35' Киммих открылся под передачу Олисе в штрафной, пробить не дали Йозуа.

33' Олисе отлично открылся на правом фланге, скинул на Кейна, тот пробил по центру ворот, кипер справился.

31' Олисе заработал фол на правом фланге, шанс со стандарта у «Баварии».

29' ГООООООООЛ! Впереди «Бавария»! Олисе изящно ушёл от защитника на правом фланге, нашёл в штрафной Кейна, тот отправил мяч в район дальней штанги, Гнабри прострелил вдоль ворот, а Карл замкнул. 1:0!

27' Слишком высоко навесил Киммих, мяч всех перелетел.

26' Держит мяч «Бавария», ищет момент в позиционной атаке.

24' Киммих навесил в штрафную, Станишич скинул на дальнюю, там Белль в падении опередил Кейна.

23' Олисе закручивал в дальний угол, Батц дотянулся до мяча и перевёл его на угловой!

22' Гнабри принял мяч в штрафной соперника и пробил – в руки вратарю.

20' В упор головой бил Кейн, на месте Батц! Прямо над головой вратаря пробил Гарри, успел он поднять руки .

18' Кейн в касание пробил из-за штрафной, сильно выше ворот.

17' В перекладину ворот Нойера попал мяч! Белль боролся с защитником, от чьей-то головы мяч необычно отскочил в сторону ворот и упал на перекладину.

17' Станишич в подкате отработал на своей половине, остановил проход Ли.

16' В офсайде оказался Гнабри на левом фланге.

14' Карл пытался вернуть мяч Кейну в штрафной и попал в защитника — игры рукой не было.

12' Не прошёл заброс на Станишича, не дотянулся до мяча Йосип.

10' Холлербах получил мяч на правом фланге и прострелил в центр штрафной, Киммих спокойно скинул в руки Нойеру.

07' Киммих запустил длинную передачу на левый фланг, слишком сильно для Гнабри.

06' Карл прошёл к штрафной в левом полуфланге и пробил – в руки киперу.

03' Карл навешивал в штрафную, защитники справились.

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

До матча

19:30 В Мюнхене сегодня около 2 градусов, но без осадков — так что погода вряд ли вмешается в матч.

19:10 Судейская бригада матча: главный арбитр – Робин Браун, ассистенты: Флориан Хефт и Асмир Османагич, ВАР — Николас Винтер, четвёртый арбитр – Ларс Эрбст.

18:55 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Бавария»: Нойер, Станишич, Ито, Ким, Бишоф, Киммих, Горецка, Олисе, Карл, Гнабри, Кейн.

«Майнц»: Батц, Да Коста, Белль, Малони, Кавасаки, Сано, Потульский, Ферачниг, Ли, Холлербах, Бёвинг.

«Бавария»

Команда Венсана Компани выглядит всё более собранной и цельной после краткого спада в конце ноября. Ничья с «Унионом» и поражение от «Арсенала» в Лиге чемпионов остались позади. С тех пор «Бавария» выиграла четыре матча подряд, забив 14 мячей и вновь напомнив, почему именно её считают безоговорочным фаворитом внутреннего чемпионата.

Победа над «Штутгартом» со счётом 5:0 и уверенный матч против «Спортинга» в Европе стали показательными не только по результату, но и по качеству игры. В Бундеслиге мюнхенцы уже оторвались на восемь очков, и текущая дистанция позволяет им контролировать турнирную ситуацию без спешки и паники.

При этом дома «Бавария» традиционно действует с максимальной интенсивностью, стараясь решать исход встречи как можно раньше. Матч с «Майнцем» логично воспринимается как возможность продолжить результативную серию и подойти к паузе в статусе безоговорочного лидера.

«Майнц»

Для гостей поездка в Мюнхен становится своего рода боевым крещением для нового тренера. Урс Фишер только начал работу и сразу оказался в ситуации, где результат уходит на второй план, а на первый выходит необходимость выстроить базовую структуру и дисциплину.

«Майнц» остаётся на последнем месте, одержав лишь одну победу в сезоне и переживая затяжную серию без выигрышей. Команду подводят сразу несколько факторов: длинный список травм, перебор карточек у ключевых игроков, а также очевидные трудности в атаке.

Даже в матчах, где удаётся навязать борьбу, «Майнц» редко конвертирует свои моменты в голы. Ничья в еврокубках на неделе немного сняла напряжение, но в Бундеслиге положение остаётся критическим, и каждое очко приобретает особую ценность.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.74.