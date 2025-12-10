12 декабря в 1/2 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Флуминенсе». Начало игры — в 02:00 мск.
«Васко да Гама»
Турнирное положение: «Адмиралы» провели впоєне бледноватый сезон. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Васко да Гама» на 2 очка опередил зону вылета. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Адмиралы» уступили «Атлетико Минейро» (0:5).
До того команда была бита «Мирасолом» (0:2). Зато поединок с «Интернасьоналем» завершился викторией (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Васко да Гама» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Адмиралы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 2 своих последних матчах.
Причем «Васко да Гама» традиционно неудачно противостоит «Флу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Адмиралы» намерены соорудить голевой задел перед ответной встречей.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: «Флу» в чемпионате выступил продуктивно. Команда финишировали на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Флуминенсе» на 3 зачетных пункта отстал от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Флуминенсе» переиграл «Баию» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Гремио» (2:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Сан-Паулу» (6:0).
При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Флу» в последних поединках выглядел блестяще. Команда победила трижды кряду.
При этом «Флуминенсе» имеет вполне приличный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.
Команда в трех своих последних матчах пропустила всего 1 мяч. Да и желание продлить свой победный сериал у нее огромное.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Флу» попытается найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Адмиралы» в среднем забивают реже 2 голов за матч
- «Васко да Гама» уступил в 2 последних матчах
- «Флуминенсе» победил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.
Прогноз: «Флу» нынче выглядит вполне прилично, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и всеми силами постараются пробиться в финал Кубка страны.
Ставка: Победа «Флуминенсе» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20