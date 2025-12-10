прогноз на матч Кубка Бразилии, ставка за 2.05

12 декабря в 1/2 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Флуминенсе». Начало игры — в 02:00 мск.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Адмиралы» провели впоєне бледноватый сезон. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Васко да Гама» на 2 очка опередил зону вылета. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Адмиралы» уступили «Атлетико Минейро» (0:5).

До того команда была бита «Мирасолом» (0:2). Зато поединок с «Интернасьоналем» завершился викторией (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Васко да Гама» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Адмиралы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Васко да Гама» традиционно неудачно противостоит «Флу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Адмиралы» намерены соорудить голевой задел перед ответной встречей.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флу» в чемпионате выступил продуктивно. Команда финишировали на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Флуминенсе» на 3 зачетных пункта отстал от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Флуминенсе» переиграл «Баию» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Гремио» (2:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Сан-Паулу» (6:0).

При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Флу» в последних поединках выглядел блестяще. Команда победила трижды кряду.

При этом «Флуминенсе» имеет вполне приличный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

Команда в трех своих последних матчах пропустила всего 1 мяч. Да и желание продлить свой победный сериал у нее огромное.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Флу» попытается найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Адмиралы» в среднем забивают реже 2 голов за матч

«Васко да Гама» уступил в 2 последних матчах

«Флуминенсе» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.

Прогноз: «Флу» нынче выглядит вполне прилично, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и всеми силами постараются пробиться в финал Кубка страны.

2.05 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Васко да Гама» — «Флуминенсе» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Флуминенсе» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Васко да Гама» — «Флуминенсе» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20