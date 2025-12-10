прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.89

11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Мидтьюлланд» и «Генк». Начало встречи — в 20:45 мск.

«Мидтьюлланд»

Турнирное положение: «Мидтьюлланд» после пяти матчей Лиги Европы идет на второй строчке общего этапа, набрав 12 очков.

В активе датской команды четыре победы и одно поражения при 12 забитых и пяти пропущенных мячах. Отметим, что клуб забил больше всех на данном этапе.

Последние матчи: в прошлом матче Лиги Европы «Мидтьюлланд» проиграла с минимальным счетом итальянской «Роме» со счетом 1:2.

Ранее коллектив смог выиграть четыре матча подряд. В числе пострадавших — «Селтик» (3:1), «Маккаби» Тель-Авив (3:0), английский «Ноттингем Форест» (3:2) и австрийский «Штурм» (2:0).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы Ови Эджехери, Адам Габриэл, Эдвард Чилуфья, Арал Шимшир и Франкулину Джу.

Состояние команды: «Мидтьюлланд» выступает в Лиге Европы как один из фаворитов турнира и показывает яркую игру. Датчане смогли показать характер с более именитыми соперниками и настроены продолжить набирать очки.

«Генк»

Турнирное положение: «Генк» на данный момент находится на девятой строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав десять очков при трех победах, одном поражении и одной ничье. Разница мячей — 7:5.

Последние матчи: в последнем поединке турнира бельгийцы смогли с минимальным счетом швейцарский «Базель» (2:1).

Ранее «Генк» в результативном матче обыграл «Брагу» со счетом 4:3 и подписала мировую с испанским «Бетисом», завершив поединок со счетом 0:0.

Не сыграют: травмированы Дзюнъя Ито, Кен Нкуба, Жорис Кайембе-Диту, Ноа Адедеджи-Стернберг и Хендрик Ван Кромбрюгге.

Состояние команды: Несмотря на две последние победы, «Генк» неуверенно выглядит в Лиге Европы. Отметим, что во втором туре бельгийцы неожиданно проиграли «Ференцварошу» (0:1) и из команд топ-10 в таблице забили меньше всех.

Статистика для ставок

«Мидтьюлланд» выиграл четыре матча кряду на старте Лиги Европы

«Генк» пропустил в четырех их пяти матчей турнира

Обе команды имеют проблемы с травмами — по пять игроков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.90, а победа «Генка» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 2.28.

Прогноз: Ожидаем победу датчан в матче. «Мидтьюлланд» выглядит уверенно в первой половине матчей Лиги Европы и подходит к матчу с целью выйти на первое строчку.

1.89 Победа «Мидтьюлланда» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч «Мидтьюлланд» — «Генк» позволит вывести на карту выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Победа «Мидтьюлланда» в матче за 1.89.

Прогноз: «Генк» пропустил четыре в последних двух матчах, и мы ожидаем, что команда вновь не порадует игрой в обороне в этом поединке.

2.89 Фора «Мидтьюлланда» -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на матч «Мидтьюлланд» — «Генк» позволит вывести на карту выигрыш 1890₽, общая выплата — 2890₽

Ставка: Фора «Мидтьюлланда» -1,5 в матче за 2.89.