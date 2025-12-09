10 декабря в 6-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Санфречче Хиросима» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 13:00 мск.
«Санфречче Хиросима»
Турнирное положение: Японцы смотрятся симпатично. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Азиатской Лиги чемпионов.
При этом «Санфречче Хиросима» набрала 8 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Японцы одолели «Сенан» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Кавасаки Фронтале» (2:1). А вот поединок с «Ченду» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Санфречче Хиросима» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Японцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем «Санфречче Хиросима» имеет довольно надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Японцы мотивированы закрепиться в первой восьмерке.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: Шанхайцы в Азиатской Лиге чемпионов выглядят блекло. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Шанхай Шеньхуа» в 5 матчах турнира набрал 4 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы уступили «Кобе» (0:2).
До того команда сумела переиграть «Тянцзинь Тайгер» (3:1). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Джохору» (1:3).
При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шанхайцы в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда Леонида Слуцкого испытывает сложности в матчах с приличными оппонентами.
При этом «Шанхай Шеньхуа» имеет проблемы с надежностью тылов. А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда пропустила 8 мячей.
Шанхайцы сильны, однако не блещут стабильностью результатов. Да и вообще, очки даются команде крайне натужно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Шанхайцы будут стараться найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Японцы в среднем забивают гол за матч
- Шанхайцы пропускают в среднем чаще одного мяча за матч
- «Санфречче Хиросима» победила в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» явно способен прибавить, и наверняка не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Номинальные гости способны выдать отдельный яркий поединок, к тому же мотивированы вернуться на победный путь.
Ставка: «Шанхай Шеньхуа» не проиграет за 2.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20