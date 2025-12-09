Команда Слуцкого не даст себя в обиду

прогноз на матч Азиатской Лиги чемпионов, ставка за 2.83

10 декабря в 6-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Санфречче Хиросима» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 13:00 мск.

«Санфречче Хиросима»

Турнирное положение: Японцы смотрятся симпатично. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Азиатской Лиги чемпионов.

При этом «Санфречче Хиросима» набрала 8 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Японцы одолели «Сенан» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Кавасаки Фронтале» (2:1). А вот поединок с «Ченду» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Санфречче Хиросима» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Японцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Санфречче Хиросима» имеет довольно надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Японцы мотивированы закрепиться в первой восьмерке.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Шанхайцы в Азиатской Лиге чемпионов выглядят блекло. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Шеньхуа» в 5 матчах турнира набрал 4 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы уступили «Кобе» (0:2).

До того команда сумела переиграть «Тянцзинь Тайгер» (3:1). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Джохору» (1:3).

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шанхайцы в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда Леонида Слуцкого испытывает сложности в матчах с приличными оппонентами.

При этом «Шанхай Шеньхуа» имеет проблемы с надежностью тылов. А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда пропустила 8 мячей.

Шанхайцы сильны, однако не блещут стабильностью результатов. Да и вообще, очки даются команде крайне натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Шанхайцы будут стараться найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Японцы в среднем забивают гол за матч

Шанхайцы пропускают в среднем чаще одного мяча за матч

«Санфречче Хиросима» победила в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» явно способен прибавить, и наверняка не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Номинальные гости способны выдать отдельный яркий поединок, к тому же мотивированы вернуться на победный путь.

2.83 «Шанхай Шеньхуа» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.83 на матч «Санфречче Хиросима» — «Шанхай Шеньхуа» принесёт чистый выигрыш 1830₽, общая выплата — 2830₽

Ставка: «Шанхай Шеньхуа» не проиграет за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Санфречче Хиросима» — «Шанхай Шеньхуа» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20