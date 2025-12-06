прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.50

6 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Невыбиваемые» бьются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» набрал всего лишь 8 очков. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Невыбиваемые» переиграли «Унион» (2:1). До того команда была бита «Боруссией» М (3:0). А вот поединок с «Байером» завершился громкой коллизией (0:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Хайденхайм» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Буду Зивзивадзе — травмирован.

Состояние команды: «Невыбиваемые» нынче выглядят бледновато. Команда пропускает чаще 2 мячей за матч.

Причем «Хайденхайм» традиционно безуспешно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Невыбиваемые» намерены выбраться из опасной зоны.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бело-голубые» в текущем сезоне борются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» на 6 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фрайбург» переиграл «Дармштадт» (2:0). До того команда учинила разгром «Майнцу» (4:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Викторией» Пльзень (0:0).

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бело-голубые» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Фрайбург» победил в двух своих последних поединках. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне-себе выгодно.

Плюс команда уже 2 года не проигрывает «Хайденхайму». Да и Винценцо Грифо настрелял 4 мяча в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Бело-голубые» намерены подтянуться к заветной шестерке.

Статистика для ставок

«Невыбиваемые» не обыгрывают «Фрайбург» уже 2 года

«Бело-голубые» в среднем забивают более одного мяча за матч

«Невыбиваемые» в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.91.

Прогноз: «Бело-голубые» нынче выглядят привлекательно, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и «Хайденхайм» имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10