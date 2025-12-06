прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.45

6 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск.

«Кельн»

Турнирное положение: «Козлы» нынче не впечатляют. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Кельн» на 7 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Козлы» не уступили «Вердеру» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Айнтрахта» Фр (3:4). Да и поединок с «Боруссией» М завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Кельн» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Рагнар Ахе, Йоэль Шмид — травмированы.

Состояние команды: «Козлы» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Кельн» традиционно успешно противостоит «Санкт-Паули». В пяти последних очных поединках команда добыла 5 побед.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Козлы» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» пока твердо стоят на вылет. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Санкт-Паули» набрал всего 7 очков. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Санкт-Паули» одолел «Боруссию» М (2:1).

До того команда была бита «Баварией» (1:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Униону».

При этом «Санкт-Паули» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пираты» в последних поединках явно не преуспевали. Команда до последней виктории уступила 4 раза кряду.

При этом «Санкт-Паули» на 2 очков отстает от спасительной 15 позиции. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно скромно.

Команда все никак не может обрести пресловутую стабильность. Да и голы даются ей с огромной натугой.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пираты» твердо намерены зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Козлы» не побеждают 3 матча кряду

«Пираты» в среднем забивают реже гола за матч

«Козлы» в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Козлы» намерены подтянуться к зоне еврокубков, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева наверняка поднатореют в плане реализации, да и «Санкт-Паули» явно не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Кельна» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00