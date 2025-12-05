5 декабря в 15-м туре второго дивизиона чемпионата Германии сыграют «Фортуна» Дюссельдорф и «Шальке». Начало встречи — в 20:30 мск.
«Фортуна» Дюссельдорф
Турнирное положение: «Фортуна» Дюссельдорф по итогам 14-ти туров немецкого первенства набрала 14 очков и борется за выживание во втором дивизионе.
Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в один балл как от зоны плей-офф за право остаться в лиге (16-е место), так и от зоны понижения в классе (17-18-я строчки).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура второй Бундеслиги клуб на чужом поле проиграл «Дрездену» (1:2).
Перед этим в поединке 13-го тура национального первенства коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Магдебургом» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Александропулос, Хеттвер, Лунддаль, Россманн, Шок и Циммерманн, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фортуна» Дюссельдорф проиграла пять раз при одной победе и одной ничьей.
Это сулит хозяевам невысокие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Седрик Иттен — лучший бомбардир команды в текущем сезоне второй Бундеслиги с пятью голами.
«Шальке»
Турнирное положение: «Шальке» по итогам 14-ти туров немецкого первенства набрал 31 балла и борется за повышение в классе.
Команда занимает первую позицию с отрывом в два очка от ближайшего преследователя, «Падерборна», а также в четыре пункта от третьего в таблице «Эльферсберга».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура национального чемпионата «Кобальтовые» на своем поле одержали победу над тем же «Падерборном» (2:1).
Перед этим в 13-м туре второй Бундеслиги коллектив уже потерял очки, когда с результатом 0:0 теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Пройссен Мюнстер».
Не сыграют: травмированы — Амуссу-Чибара, Беккер, Донкор, Гомис, Хекерен, Хёйлунн, Калас, Реммерт и Юнес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, два из которых были официальными, а один — товарищеским, «Шальке» выиграл лишь раз.
Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.
Кенан Караман — лучший бомбардир команды в текущем сезоне второй Бундеслиги с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Фортуна» проиграла
- в трех из четырех последних матчей «Шальке» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Шальке» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шальке» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.45, победа «Фортуны» — в 3.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.
Прогноз: в пяти из шести последних домашних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних поединках.
При этом в пяти из семи последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Шальке» победит за 2.25