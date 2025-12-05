5 декабря в 13-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Бенфика» и «Спортинг Л». Начало встречи — 23:15 мск.

«Бенфика»

Турнирное положение: сейчас «Бенфика» занимает 3-е место в чемпионате Португалии с 28 очками.

Последние матчи: в 12-м туре «Бенфика» вырвала победу в гостях у «Насьоналя» (2:1) уже в компенсированное время. Соперник открыл счет на 60-й минуте, а «Бенфика» смогла отыграться лишь на 89-й после гола Престьянни, а на 90+5- минуте Павлидис принес победу. Что касается игры, то «Бенфика» играла гораздо лучше и заслужила 3 очка.

Ранее в Лиге чемпионов была победа в гостях нал «Аяксом» (2:0) и в Кубке Португалии в гостях над «Атлетико» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Ба (з). Брума (п), Лукебакио (п).

Состояние команды: пока Жозе Моуринью после своего прихода в «Бенфику» смотрится неплохо и с ходу поставил команде прочную оборону. У команды всего 7 пропущенных голов за 12 матчей. В Лиге чемпионов дела гораздо хуже, только в 5 туре «Бенфика» взяла первые три очка.

«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: после 12 туров «Спортинг» Лиссабон располагается на втором месте в чемпионате Португалии.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: дома «Спортинг» легко разгромил «Эштрелу» (4:0). Уже к 25-й минуте Куарежма, Суарес и Фреснеда обеспечили разгром соперника. После перерыва Луис Суарес (колумбийский) оформил дубль.

До этого был разгром дома в ЛЧ «Брюгге» (3:0) и в Кубке Португалии «Мариньенсе» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Дебаст (з), Браганса (з), Ионаннидис (н).

Состояние команды: подопечные Р уя Боржеша намерены и в этом сезоне занять первое место в чемпионате, сделав своеобразный хет-трик из побед. Но сейчас у «Спортинга» появился серьезный конкурент в лице «Порту», который взял невероятный темп и сейчас опережает на два очка. Тем не менее, по своим возможностям и амбициям «Спортинг» ничем не уступает своему извечному противнику.

Статистика для ставок

В Суперфинале-2025 «Спортинг» проиграл «Порту» со счетом 0:1

В финале Кубка Португалии «Спортинг» в дополнительное время выиграл (3:1)

В прошлом сезоне в чемпионате «Бенфика» сыграла дома вничью (1:1), а на выезде уступила (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бенфику» дают 2,60, а на «Спортинг» Лиссабон — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.

Прогноз: Моуринью уже во всю готовит оборонительные сети к этому матчу и натирает до блеска свой знаменитый автобус. В прошлом туре «Бенфика» чудом взяла три очка, понятно, что в этой игре против извечного соперника пропустив первым, такой трюк не удастся. Ожидаем не самую зрелищную и осторожную игру.

1.74 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч «Бенфика» — «Спортинг» принесёт чистый выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,74.



Прогноз: силы команд примерно сейчас равны и можно рискнуть заиграть мирный исход.

3.30 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Бенфика» — «Спортинг» принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: ничья за 3,30.