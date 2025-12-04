прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.08

4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Картахена» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск.

«Картахена»

Турнирное положение: «Картахена» нынче выглядит довольно прилично. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы третьего по рангу дивизиона.

При этом «Картахена» на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 был обыгран «Бетис» (В).

До того команда не смогла переиграть «Эльденсе» (0:0). Да и поединок с «Европой» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Картахена» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Картахена» нынче не блистает стабильностью. Команда чередует успешные поединки с бледноватыми.

Причем «Картахена» уступила «Валенсии» во всех 4 очных поединках. Зато команда не пропускает уже 2 матча кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена оказать достойное сопротивление полпреду Ла Лиги.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» в текущем сезоне выглядят весьма скромно. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Валенсия» на 2 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Валенсия» не смогла одолеть «Райо Вальекано» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Леванте» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Бетисом» (1:1).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Летучие мыши» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Валенсия» явно предстанет не в оптимальном кадровом сочетании. Тем не менее, своих амбициозных целей в Кубке команда не скрывает.

Плюс команда во всех 4 очных поединках с «Картахеной» забивала не менее 2 мячей. Да и сейчас «летучие мыши» не намерены изменять своим традициям.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Летучие мыши» не должны иметь проблем со скромным оппонентом.

Статистика для ставок

«Валенсия» в среднем забивает реже гола за матч

«Летучие мыши» не уступили в 3 своих последних поединках

«Картахена» не пропускает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 36.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.06 и 7.00.

Прогноз: «Летучие мыши» в любом кадровом сочетании на голову сильнее оппонента, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости не допустят недооценки соперника, плюс «Картахена» в последних матчах вполне преуспевала.

2.08 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Картахена» — «Валенсия» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Обе забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше шести мячей.

2.71 ТБ 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.71 на матч «Картахена» — «Валенсия» принесёт прибыль 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: ТБ 6.5 за 2.71