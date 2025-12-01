Обе команды будут бороться до конца

«Сочи» встретится с «Динамо» Махачкала в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 1 декабря и начнется в 19:30 по мск.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане полностью провалили первую половину сезона в РПЛ. «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице с 8-ю очками в активе после 16-и туров.

Положение команды хуже некуда, ведь южане отстают от стыковых матчей на 4 балла, а от спасительной 12-й строчки на 8 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ «Сочи» проиграл «Акрону» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 80-й минуте. До этого команда уступила «Ростову» (0:1).

У «Сочи» продолжается серия поражений в РПЛ, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок южане также уступили «Оренбургу» со счетом 1:3.

Не сыграет: Мелешин из-за травмы.

Состояние команды: Сочинцам каким-то образом необходимо выбираться из этой ямы. Команда все никак не может выдать серию с набранными очками, чтобы приблизиться к зоне стыков.

Нападающий «Сочи» Антон Зиньковский является лучшим бомбардиром команды. Форвард забил 3 гола и сделал голевую передачу в 15-и встречах нынешнего сезона РПЛ.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: После 16-и туров команда занимает 13-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Динамо» Мх отстает от спасительной 12-й позиции на 2 балла.

Сейчас махачкалинцы находятся в зоне стыковых матчей, опережая 15-ю строчку (зона вылета) на 3 пункта. Вся борьба у «Динамо» Мх еще впереди.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила в серии пенальти ЦСКА в Кубке России. До этого «Динамо» Мх уступило московскому «Динамо» со счетом 0:3.

В последних 5-и встречах в рамках РПЛ махачкалинцы обыграли только «Крыльев Советов» (2:0), трижды уступили и однажды сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

Не сыграют: Аззи (красная карточка), Дапо и Сандрачук (у обоих — травмы).

Состояние команды: В прошлом сезоне «Динамо» Мх показывало отличную игру в обороне, а в нападении были проблемы. В этом сезоне у команды также проблемы с результативностью, да и еще у защитной линии все поломалось.

Дело в том, что махачкалинцы уже пропустили 20 голов за 16 встреч при 8-и забитых. Это далеко не самые лучшие показатели, по результативности «Динамо» Мх — худшая команда в лиге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» Махачкала — 2.60, победа «Сочи» — 3.05, ничья — за 2.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.75 и 1.43 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что обе команды будут настроены на победу, показив ворота соперника хотя-бы по одному разу.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно на своей половине поля.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 1.85.