прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.00

30 ноября в 21-м туре первенства России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 мск.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки сражаются за выход в стыки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» Тула на 7 очков отстает от искомой 4 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Туляки в серии пенальти переиграли «Рубин».

До того команда не сумела одолеть «моряков» (1:1). Зато поединок с «Уфой» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туляки нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

Причем «Арсенал» Тула традиционно сложно противостоит «Нефтехимику». В четырех очных поединках команда победила 1 раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туляки намерены подтянуться поближе к зоне стыков.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы привычно осели в середняках. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «Нефтехимик» на 7 очков отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтехимик» был бит «Ростовом» (1:3).

До того команда уверенно одолела «Чайку» (4:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Уралу» (1:0).

При этом «Нефтехимик» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нижнекамцы в последних поединках смотрелись вполне прилично. Да и вылет из Кубка России не должен сильно удручать.

При этом «Нефтехимик» имеет потенциал прибавить во всех компонентах. Вот только оборона команды дает результативные сбои чуть чаще раза за матч.

Команда не проигрывает «канонирам» уже полтора года. Да и в нынешней диспозиции подопечные Кирилла Новикова способны разжиться очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Нижнекамцы способны помотать нервы кому угодно.

Статистика для ставок

«Арсенал» Тула не проигрывает 6 матчей подряд

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Нефтехимик» не проигрывает тулякам уже полтора года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.57.

Прогноз: Туляки выглядят мощнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и Амур Калмыков явно скажет свое веское слово.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20