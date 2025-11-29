прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.20

29 ноября в 21-м туре первенства России по футболу сыграют «Чайка» и «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы сражаются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Чайка» на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы уступили «Нефтехимику» (2:4).

До того команда была бита «Шиннику» (1:4). Да и поединок с тульским «Арсеналом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Чайка» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Песчанокопцы нынче выглядят весьма бледно. Команда уступила в 7 своих последних матчах.

Причем «Чайка» традиционно неудачно противостоит «Уфе». В пяти последних очных поединках команда уступила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Песчанокопцы намерены оттолкнуться от дна таблицы.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы в текущем сезоне бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «Уфа» на один пункт опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уфа» уступила «Факела» (0:4).

До того команда была бита тульским «Арсеналом» (1:2). А вот чуть ранее она уступила крепкому «Челябинску» (1:2).

При этом «Уфа» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уфимцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда уступила в 3 последних поединках.

При этом «Уфа» нынче угодила в пике. Плюс оборона команды дает результативные сбои чаще раза за матч.

Команда не проигрывает «Чайке» уже больше года. Да и в нынешней диспозиции уфимцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Уфимцы намерены оторваться от зоны вылета.

Статистика для ставок

«Уфа» уступила в 3 своих последних матчах

Песчанокопцы в среднем забивают реже гола за матч

«Чайка» уступила в 7 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.44.

Прогноз: Уфимцы намерены прервать свой пораженческий сериал, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и пионеротряд Комбарова не побеждает давненько.

2.20 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Чайка» — «Уфа» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Уфы» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.50 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Чайка» — «Уфа» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50