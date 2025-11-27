прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.13

Ирландский «Шемрок Роверс» дома сыграет против украинского «Шахтера» в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Шемрок Роверс»

Турнирная таблица: «Шемрок Роверс» в основном этапе Лиги конференций занимат 31 место, набрав всего 1 очко. В трёх матчах ирландский клбу сыграл один раз вничью и в двух поединках потерпел фиаско.

Последние матчи: В третьем туре Лиги конференций представитель ирландского футбола обменялся голами с греческим АЕКом (1:1). «Шемрок Роверс» упустил победу, пропустив на 90-й минуте гол с пенальти от Луки Йовича. В составе ирландцев мяч на 21-й минуте забил Грэм Берк.

В стартовых матчах ЛК «Шемрок Роверс» проигра чешской «Спарте» (1:4) и словенскому «Целе» (0:2).

Не сыграют: Ирландский клуб в предстоящей игре против «Шахтера» не сможет рассчитывать на Аарона Грина, который находится в лазарете команды из-за травмы.

Состояние команды: «Шемрок Роверс» выступает с переменным успехом, в Кубке Ирландии участник Лиги конференций оказался сильнее «Корк Сити» (2:0), но в чемпионате страны уступил «Слайго Роверс» (1:2) и «Дерри Сити» (1:2).

«Шахтер»

Турнирная таблица: «Шахтер» постепенно поднимается в Лиге конференций, «горняки» теперь входят в топ-10 команд основного этапа. За плечами донецкого клуба две победы и 6 набранных очков.

Последние матчи: Голы Артема Бондаренко и Кауа Элиаса принесли победу «Шахтеру» в матче против «Брейдаблика» в рамках 3-го тура Лиги конференций (2:0). Таким образом донецкий клуб смог набрать 6 очков в турнире. Ранее «Шахтер» добился победы над «Абердином» (3:2) и уступил в игре против польской «Легии» (1:2).

Не сыграют: В лазарете «горняков» находятся нападающий из Буркина-Фасо Лассина Траоре, украинский защитник Данила Удод и бразильский форвард Алиссон.

Состояние команды: «Шахтёр» выдает победную серию из четырех матчей, включая игры Лиги конференций и чемпионата Украины. На внутренней арене «горняки» нанесли поражения «Оболони» (6:0), «Полтаве» (7:1) и киевскому «Динамо» (3:1).

Статистика для ставок

«Шахтер» занимет 10 место в основном этапе Лиги конференций

«Шемрок Роверс» поднялся на 31 строчку в основном этапе Лиги конференций

«Шахтер» и «Шемрок Роверс» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.90, а победа «Шемрок Роверс» — в 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.17.

Прогноз: «Шахтер» в трех матчах Лиги конференций забил 6 мячей, по сути донецкий клуб забивает по 2 гола за игру. «Горняки» сейчас на ходу и составить конкуренцию украинской команде ирландцы вряд ли смогут. Наш выбор — «Шахтер» продлит победную серию до пяти встреч.

Прогноз: «Шахтер» со своими соперниками играет открыто. В играх с «Абердином», «Легией» и «Брейдабликом» футболисты украинско клуба забили и пропустили 10 мячей, так что меньше трех мячей «Шахтер» и «Шемрок Роверс» вряд ли забьют.

