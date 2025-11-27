27 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Бетис» и «Утрехт». Начало игры — в 23:00 мск.
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы пока не впечатляют. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Бетис» набрал 8 очков в 4 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы не смогли одолеть «Жирону» (1:1).
До того команда подписала мирное соглашение с «Валенсией» (1:1). А вот поединок с «Лионом» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Бетис» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Севильцы нынче выглядят достаточно выгодно. Команда не уступила в 5 своих последних матчах.
Причем «Бетис» не побеждал в двух своих последних поединках. Да и в Лиге Европы команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы намерены запрыгнуть в первую восьмерку.
«Утрехт»
Турнирное положение: Голландцы в Лиге Европы выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 32 месте турнирной таблицы.
Причем «Утрехт» в 4 матчах турнира набрал всего один зачётный балл. При этом команда сумела отличиться одним забитым мячом.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Утрехт» не смог обыграть «Телстар» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Аяксу» (2:1). А вот чуть ранее она не уступила крепкому «Порту» (1:1).
При этом «Утрехт» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Василиос Баркас — дисквалифицирован.
Состояние команды: Голландцы в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
При этом «Утрехт» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и в Лиге Европы команда намерена попасть в топ-24.
Вот только в Лиге Европы оборона команды не блещет монолитностью. Да и в плане реализации имеются заметные сложности.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Голландцы намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Севильцы не уступили в 5 своих последних поединках
- Голландцы не проиграли в 4 последних матчах
- «Утрехт» в Лиге Европы забивает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Утрехт» явно способен прибавить, и наверняка не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и севильцам явно не хватает пресловутой монолитности.
Ставка: «Утрехт» не проиграет за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50