прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 3.00

27 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Бетис» и «Утрехт». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы пока не впечатляют. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Бетис» набрал 8 очков в 4 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы не смогли одолеть «Жирону» (1:1).

До того команда подписала мирное соглашение с «Валенсией» (1:1). А вот поединок с «Лионом» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Бетис» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Севильцы нынче выглядят достаточно выгодно. Команда не уступила в 5 своих последних матчах.

Причем «Бетис» не побеждал в двух своих последних поединках. Да и в Лиге Европы команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы намерены запрыгнуть в первую восьмерку.

«Утрехт»

Турнирное положение: Голландцы в Лиге Европы выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 32 месте турнирной таблицы.

Причем «Утрехт» в 4 матчах турнира набрал всего один зачётный балл. При этом команда сумела отличиться одним забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Утрехт» не смог обыграть «Телстар» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Аяксу» (2:1). А вот чуть ранее она не уступила крепкому «Порту» (1:1).

При этом «Утрехт» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Василиос Баркас — дисквалифицирован.

Состояние команды: Голландцы в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Утрехт» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и в Лиге Европы команда намерена попасть в топ-24.

Вот только в Лиге Европы оборона команды не блещет монолитностью. Да и в плане реализации имеются заметные сложности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Голландцы намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Севильцы не уступили в 5 своих последних поединках

Голландцы не проиграли в 4 последних матчах

«Утрехт» в Лиге Европы забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Утрехт» явно способен прибавить, и наверняка не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и севильцам явно не хватает пресловутой монолитности.

Ставка: «Утрехт» не проиграет за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50