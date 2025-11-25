прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.16

25 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Глимт» пока не впечатляют. Команда находится на 29 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Будё-Глимт» набрал 2 очка в 4 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Глимт» одолели «КФУМ Осло» (2:1).

До того команда учинила разгром «Брюне» (5:0). А вот поединок с «Монако» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Будё-Глимт» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Глимт» нынче выглядят вполне-себе выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Будё-Глимт» в двух своих последних поединках настрелял 7 мячей. А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Глимт» намерены дать бой «Старой Сеньоре».

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы в Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 26 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» в 4 матчах турнира набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы не смогли переиграть «Фиорентину» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Торино» (0:0). А вот чуть ранее она была подписала мировую со «Спортингом» (1:1).

При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Иньяки Уильямс — травмирован.

Состояние команды: Туринцы в последних поединках смотрелись бледновато. Зато команда не проигрывает 5 матчей кряду.

При этом «Ювентус» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и своих амбициозных целей в Лиге чемпионов команда не скрывает.

Туринцы в Лиге чемпионов в среднем пропускают 2 гола за матч. Зато Душан Влахович уже успел отличиться 3 результативными выстрелами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Туринцы явно находятся не на своем месте.

Статистика для ставок

«Глимт» победили в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Ювентус» в Лиге чемпионов забивает в среднем фактически 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Ювентус» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона норвежцев не блещет сверхнадежностью.

2.16 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Будё-Глимт» — «Ювентус» принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Ювентуса» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Будё-Глимт» — «Ювентус» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40