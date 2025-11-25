25 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск.
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: «Глимт» пока не впечатляют. Команда находится на 29 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Будё-Глимт» набрал 2 очка в 4 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем фактически гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Глимт» одолели «КФУМ Осло» (2:1).
До того команда учинила разгром «Брюне» (5:0). А вот поединок с «Монако» завершился досадной коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Будё-Глимт» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Глимт» нынче выглядят вполне-себе выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем «Будё-Глимт» в двух своих последних поединках настрелял 7 мячей. А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает 2 гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Глимт» намерены дать бой «Старой Сеньоре».
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы в Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 26 месте турнирной таблицы.
Причем «Ювентус» в 4 матчах турнира набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 7 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы не смогли переиграть «Фиорентину» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Торино» (0:0). А вот чуть ранее она была подписала мировую со «Спортингом» (1:1).
При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Иньяки Уильямс — травмирован.
Состояние команды: Туринцы в последних поединках смотрелись бледновато. Зато команда не проигрывает 5 матчей кряду.
При этом «Ювентус» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и своих амбициозных целей в Лиге чемпионов команда не скрывает.
Туринцы в Лиге чемпионов в среднем пропускают 2 гола за матч. Зато Душан Влахович уже успел отличиться 3 результативными выстрелами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Туринцы явно находятся не на своем месте.
Статистика для ставок
- «Глимт» победили в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают 2 мяча за матч
- «Ювентус» в Лиге чемпионов забивает в среднем фактически 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.
Прогноз: «Ювентус» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона норвежцев не блещет сверхнадежностью.
Ставка: Победа «Ювентуса» за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40