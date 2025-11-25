Много голов не ждем

прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.09

25 ноября в 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют тульский «Арсенал» и «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Команда из Тулы занимает девятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков при разнице мячей — 29:25.

Последние матчи: в последнем поединке «Арсенал» поделил очки с «Черноморцем», завершив поединок со счетом 1:1.

До того команда смогла обыграть «Уфу» со счетом 2:1 и минимально одолела «Чайку» со счетом 1:0.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» имеет в активе четыре победы и одну ничью при десяти забитых и восьми пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Арсенал» обыграл сразу трех соперников по пути к 1/4 финалу Кубка России. Сначала был бит клуб «Волна Ковернино» со счетом 3:0, далее «Сокол» со счетом 1:0 и воронежский «Факел» со счетом 3:2.

«Рубин»

Турнирное положение: казанский клуб завершил групповой этап Кубка России на третьем месте в группе А, набрав шесть очков. В РПЛ команда занимает седьмую строчку, имея в активе 23 балла.

Последние матчи: в последнем поединке команда обыграла с минимальным счетом грозненский «Ахмат» (1:0).

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0) и также всухую провели поединок против московского «Динамо» (0:0).

Команда в последних пяти матчах имеет на своем счету одну победу, три матча вничью и одно поражение при четырех забитых и четырех пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Отметим, что «Рубин» в последних матчах показывает «сухую» игру как в атаке, так и в обороне. У команды серия из трех матчей без пропущенных мячей и всего один забитый мяч.

Статистика для ставок

«Рубин» не пропускает три матча подряд

«Арсенал» не знает поражений в пяти матчах подряд

«Рубин» выиграл последний матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.24 и 1.59.

Прогноз: Считаем, что Казанцы будут сушить игру, и не видим в этом матче много голов.

2.09 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Арсенал» Тула — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Тотал меньше 2 в матче за 2.09.

Прогноз: Можно сыграть на ничьей в основное время матча.

3.35 Ничья в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Арсенал» Тула — «Рубин» принесёт прибыль 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Ничья в матче за 3.35.