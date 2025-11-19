прогноз на товарищеский матч, ставка за 1.96

19 ноября в международном товарищеском матче сыграют США и Уругвай. Начало встречи — в 03:00 мск.

США

Турнирное положение: США не участвует в отборочных играх к ЧМ-2026, так как является одной из трех стран-хозяек турнира.

Последние матчи: в своей прошлой товарищеской игре американцы дома обыграли Парагвай со счетом 2:1.

Перед этим «звездно-полосатые» обыграли Австралию (2:1) и сыграли вничью с Эквадором (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: американцы плавно готовятся к домашнему Мундиалю и проводят товарищеские встречи с разными сборными.

На данный момент команда Маурисио Почеттино проводит неплохой отрезок.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай отобрался на ЧМ-2026, заняв 4-е место в южноамериканской квалификации, набрав 28 очков при разнице мячей 22:12.

Последние матчи: товарищеский матч против Мексики закончился результативной ничьей со счетом 1:1.

Ранее команда обыграла Узбекистан (2:1) и Доминиканскую Республику (2:1) в товарищеских матчах.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: сборная Уругвая уже обеспечила себе выход на пятый Мундиаль кряду и проводит товарищеские встречи.

Марсело Бьелса в любом случае повезет обновленную команду, где уже нет прежних лидеров в лицах Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

Статистика для ставок

Уругвай не проиграл в 6 последних встречах

Американцы не проиграли четыре предыдущие игры

Команды играли между собой в прошлом году, Уругвай одержал минимальную победу со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу США дают 2,95, а на Уругвай — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,26.

Прогноз: Обе команды сейчас на ходу и способны поразить ворота друг друга

1.96 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч США — Уругвай позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Основная ставка: Обе забьют — Да за 1,96.

Прогноз: Команды выдадут результативный матч, в котором двумя голами американцы и уругвайцы не отделаются.

2.26 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч США — Уругвай позволит вывести на карту выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Дополнительная ставка: Тотал больше 2,5 за 2,26.