19 ноября в международном товарищеском матче сыграют США и Уругвай. Начало встречи — в 03:00 мск.
США
Турнирное положение: США не участвует в отборочных играх к ЧМ-2026, так как является одной из трех стран-хозяек турнира.
Последние матчи: в своей прошлой товарищеской игре американцы дома обыграли Парагвай со счетом 2:1.
Перед этим «звездно-полосатые» обыграли Австралию (2:1) и сыграли вничью с Эквадором (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: американцы плавно готовятся к домашнему Мундиалю и проводят товарищеские встречи с разными сборными.
На данный момент команда Маурисио Почеттино проводит неплохой отрезок.
Уругвай
Турнирное положение: Уругвай отобрался на ЧМ-2026, заняв 4-е место в южноамериканской квалификации, набрав 28 очков при разнице мячей 22:12.
Последние матчи: товарищеский матч против Мексики закончился результативной ничьей со счетом 1:1.
Ранее команда обыграла Узбекистан (2:1) и Доминиканскую Республику (2:1) в товарищеских матчах.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: сборная Уругвая уже обеспечила себе выход на пятый Мундиаль кряду и проводит товарищеские встречи.
Марсело Бьелса в любом случае повезет обновленную команду, где уже нет прежних лидеров в лицах Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.
Статистика для ставок
- Уругвай не проиграл в 6 последних встречах
- Американцы не проиграли четыре предыдущие игры
- Команды играли между собой в прошлом году, Уругвай одержал минимальную победу со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу США дают 2,95, а на Уругвай — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,26.
Прогноз: Обе команды сейчас на ходу и способны поразить ворота друг друга
Основная ставка: Обе забьют — Да за 1,96.
Прогноз: Команды выдадут результативный матч, в котором двумя голами американцы и уругвайцы не отделаются.
Дополнительная ставка: Тотал больше 2,5 за 2,26.