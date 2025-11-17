17 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Германия и Словакия. Начало встречи — в 22:45 мск.
Германия
Турнирное положение: Германия лидирует в своей группе, набрав 12 очков после пяти встречи при разнице мячей 10:3.
Последние матчи: в предыдущей встрече немцы уверенно обыграли в гостях Люксембург со счетом 2:0.
До того команда обыграла в Белфасте Северную Ирландию (1:0) и разгромила дома вышеупомянутый Люксембург (4:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: Германия стартовала не лучшим образом в квалификации, проиграв в гостях словакам.
К ответной встрече команды подходят с одинаковым количеством очков, но у немцев есть преимущество не только в классе, но и в факторе домашнего поля.
Словакия
Турнирное положение: Словакия занимает 2-е место в турнирной таблице своей группы, набрав 12 очков за 5 туров при разнице мячей 6:2.
Последние матчи: в предыдущем матче словаки обыграли на своем поле Северную Ирландию со счетом 1:0.
До того команда переиграла Люксембург (2:0) и проиграла Северной Ирландии (0:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Как минимум, Словакия уже обеспечила себе место в стыковых матчах за право выйти на Мундиаль.
Команда играет прагматично и вполне может навязать борьбу Германии на их же поле.
Статистика для ставок
- Германия выиграла четыре последние встречи
- В матчах с участием Словакии не забивается более двух мячей
- В первой встрече Словакия победила Германию со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.24, победа Словакии — 12.00, ничья — за 6.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.83 соответственно.
Прогноз: Матч вряд ли будет результативным, ведь любая ошибка может лишить ту или иную команду шанса выйти на Мундиаль
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.83.
Прогноз: Словаки навяжут серьезную борьбу немецкой команде.
Ставка: Победа Словакии с форой (+1.5) за 2.15.