прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 1.83

17 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Германия и Словакия. Начало встречи — в 22:45 мск.

Германия

Турнирное положение: Германия лидирует в своей группе, набрав 12 очков после пяти встречи при разнице мячей 10:3.

Последние матчи: в предыдущей встрече немцы уверенно обыграли в гостях Люксембург со счетом 2:0.

До того команда обыграла в Белфасте Северную Ирландию (1:0) и разгромила дома вышеупомянутый Люксембург (4:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Германия стартовала не лучшим образом в квалификации, проиграв в гостях словакам.

К ответной встрече команды подходят с одинаковым количеством очков, но у немцев есть преимущество не только в классе, но и в факторе домашнего поля.

Словакия

Турнирное положение: Словакия занимает 2-е место в турнирной таблице своей группы, набрав 12 очков за 5 туров при разнице мячей 6:2.

Последние матчи: в предыдущем матче словаки обыграли на своем поле Северную Ирландию со счетом 1:0.

До того команда переиграла Люксембург (2:0) и проиграла Северной Ирландии (0:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Как минимум, Словакия уже обеспечила себе место в стыковых матчах за право выйти на Мундиаль.

Команда играет прагматично и вполне может навязать борьбу Германии на их же поле.

Статистика для ставок

Германия выиграла четыре последние встречи

В матчах с участием Словакии не забивается более двух мячей

В первой встрече Словакия победила Германию со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.24, победа Словакии — 12.00, ничья — за 6.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.83 соответственно.

Прогноз: Матч вряд ли будет результативным, ведь любая ошибка может лишить ту или иную команду шанса выйти на Мундиаль

1.83 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Германия — Словакия позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.83.

Прогноз: Словаки навяжут серьезную борьбу немецкой команде.

2.15 Победа Словакии с форой (+1.5) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Германия — Словакия принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа Словакии с форой (+1.5) за 2.15.