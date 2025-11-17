В Лейпциге Германия и Словакия сыграют ключевой матч за первое место в группе. Хозяевам достаточно ничьей, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026, тогда как гостям нужна только победа. Обе сборные уже гарантировали себе плей-офф, но на фоне равенства очков эта встреча становится самым важным эпизодом всей квалификации для обоих тренеров. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

46' Второй тайм! Замены есть в обеих командах.

45+3' Перерыв! Германия забила 4 за тайм, первое место в группе и путёвка на ЧМ, по сути, гарантированы. Но посмотрим, смогут ли огрызнуться словаки во втором тайме. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Мощно пробил Гнабри с правой ноги — мимо дальнего угла.

45' Добавлено 2 минуты.

44' Сауэр пытался пройти Киммиха на левом фланге, не оставил шансов сопернику Йозуа.

41' ГООООООООООООЛ! Ну, кажется, всё ясно. Дьёмбер ошибся в продвижении мяча на своей половине, Вирц перехватил, протащил мяч по флангу и навесил на Сане – тот левой ногой пробил под перекладину. 4:0!

39' У Гнабри не получилось пробить с лёта после навеса Раума, отличная была позиция для удара.

36' ГОООООООООООЛ! Третий от немцев! Вирц отлично вырезал на Сане, тот первым касание подработал под удар, а вторым с левой пробил в дальний угол. 3:0!

35' Рядом со штангой пробил Ганцко! Отлично открылся на ближнюю штангу, но немного не попал.

34' Угловой заработал Сауэр.

33' Ганцко пробил из штрафной после короткого розыгрыша, заблокировал защитник.

32' Штрафной заработала Словакия, шанс со стандарта у гостей.

29' ГОООООООООООООЛ! Второй от Германии! На этот раз всё-таки забил Гнабри, отлично отдал на ход Горецка — Серж в касание пробил в правый нижний угол. 2:0!

27' Вирц упустил мяч за лицевую после скидки Гнабри.

26' Опасно пробил головой Горецка – мяч от кого-то из словаков ушёл на угловой.

25' Гнабри не забил выход 1 на 1! Вольтемаде отлично забросил на Сержа, тот удобно обработал мяч, но не смог переиграть Дубравку.

24' Матуш Беро получил травму, вместо него выходит Томаш Риго.

22' Гнабри пробил с линии штрафной, не попал в створ.

21' Один остался на линии штрафной Дюриш и пробил с лёта — немного выше ворот!

21' Бауманн спасает! Дюриш пытался ткнуть мяч в ворота после отскока, кипер сложился и перевёл на угловой.

18' ГОООООООООООООООЛ! Впереди Германия! Киммих подобрал мяч на правом фланге после углового, навесил в штрафную – а Вольтемаде идеально пробил головой. 1:0!

17' Раум навесил в штрафную, Оберт выбил мяч на угловой.

15' Выше ворот пробил Вирц! Киммих в подкате отобрал мяч на правом фланге, навесил в штрафную, там Вирц классно принял, но не попал в створ.

14' Вольтемаде не совсем точно отдал вразрез на Вирца, мяч пришёл к Дубравке, тот выбил мяч.

12' Стрелец мог начинать опасную контратаку Словакии, но ошибся с передачей на Дюриша.

09' Красиво закрутио мяч Раум с углового, Шлоттербек смог пробить с лёта — но отправил мяч выше.

08' Ганцко отобрал мяч у Сане, угловой будет.

07' Вольтемаде принял мяч в штрафной, но упёрся в защитника, пробить не вышло.

06' Дьёмбер перехватил навес Сане с фланга.

03' Отлично забросил в штрафную Вирц, Гнабри головой пытался скинуть в центр — Дубравка забрал мяч.

01' Словакия начала с центра, поехали!

До матча

22:40 По данным УЕФА, в Лейпциге ясная погода, температура 2°C, газон на «Ред Булл Арене» в отличном состоянии.

22:10 Судейская бригада матча: Франсуа Летексье (главный), Сириль Мюнье и Мехди Рамуни (ассистенты), Вилли Делажо (четвёртый арбитр), Матьё Вернис (ВАР) и Ромен Лиссорг (АВАР).

21:50 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Германия: Бауманн, Киммих, Та, Шлоттербек, Раум, Горетцка, Павлович, Сане, Гнабри, Вирц, Вольтемаде.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Оберт, Шкриньяр, Дьёмбер, Дуда, Лоботка, Беро, Заур, Стрелец, Дюриш.

Германия

Команда Юлиана Нагельсмана приближается к решающему матчу на серии из четырёх побед, включая успех против Люксембурга (2:0), где дубль оформил Ник Вольтемаде. Именно его результативность (три последних гола Германии) стала фактором, удерживающим немцев на вершине таблицы после неудачного старта. Немецкая сборная заметно прибавила в структуре игры, после поражения от Словакии она пропустила лишь один мяч за четыре тура, а внутренняя конкуренция в атакующей группе постепенно выстраивает устойчивый рисунок.

При этом кадровая ситуация остаётся далёкой от идеальной: Рюдигер, Мусиала и Хаверц по-прежнему вне заявки, что сокращает варианты ротации. Однако есть и позитив — Киммих и Шлоттербек готовы вернуться после небольших повреждений и должны усилить баланс в центре и обороне. Нагельсман, судя по всему, сохранит базовую структуру с Вольтемаде на острие и Виртцем под нападающим, эта связка показала себя оптимально в текущем цикле.

На уровне мотивации Германия находится в очевидно выгодном положении, ничья устраивает хозяев и обеспечивает попадание в «первую корзину» на жеребьёвке. Однако два подряд неудачных групповых этапа на чемпионатах мира создают дополнительное давление. Вероятно, команда постарается закрыть вопрос без нервного сценария, а реванш за поражение в Братиславе остаётся дополнительным эмоциональным фоном.

Словакия

Словакия приезжает в Лейпциг в рабочем, но уверенном состоянии — команда Франческо Кальцоны взяла важные три очка в матче с Северной Ирландией (1:0), где Томаш Бобчек забил на поздних минутах. Во многом именно дисциплина и компактность стали фирменным признаком этой сборной в текущем цикле. После осечки в Белфасте словаки собрали две победы подряд и сохранили равенство с Германией по набранным очкам.

Словакия подходит к игре в оптимальном составе. Дубравка, Шкриньяр, Ганцко, Лоботка — весь опытный костяк в строю, что важно в матче повышенной сложности. У команды, которая не играла на Чемпионате Мира с 2010 года, есть шанс не только прорваться в плей-офф, но и замахнуться на историческое первое место в группе.

При этом Словакия дважды побеждала в трёх последних встречах с Германией, включая этот квалификационный цикл. Кальцона делает ставку на контратаки и компактные блоки, что в этот раз может стать рабочей моделью, в отсутствие необходимости владеть инициативой.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83.