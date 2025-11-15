15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Кипр и Австрия. Начало встречи — в 20:00 мск.

Кипр

Турнирное положение: Кипр после семи поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе, набрав восемь очков.

Команда на пять баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале, поэтому уже не имеет шансов выйти на мундиаль, а также на два пункта — от третьей в квинтете Румынии.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разгромила Сан-Марино с результатом 4:0.

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив уже потерял очки, когда теперь на домашней арене сыграл вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат мира, Кипр ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть явное преимущество соперника в классе.

Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Австрия

Турнирное положение: Австрия после шести поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 15-ю очками занимает первую позицию.

Команда на два балла опережает Боснию и Герцеговину, которая занимает второе место, что в зоне плей-офф, а также на пять баллов опережает третью Румынии.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная на чужой арене с минимальным результатом 0:1 проиграла Румынии.

Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации чемпионата мира коллектив набрал три очка, когда теперь в домашних стенах просто-таки поглумился над Сан-Марино — 10:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль, Австрия выиграла пять раз при одном поражении.

Такая форма говорит об отличных шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Марко Арнаутович — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Кипр не проиграл

в трех последних матчах Кипра забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Австрии забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.28. Ничья — в 5.60, успех Кипра — в 11.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьёт за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: «сухая» победа Австрии за 2.05