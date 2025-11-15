15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Босния и Герцеговина и Румыния. Начало встречи — в 22:45 мск.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Босния и Герцеговина после шести поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 13-ю баллами в активе занимает вторую позицию в группе.

Команда находится в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место) и на три очка отстаёт от нынешнего соперника, а также на два пункта отстает от лидера квинтета Австрии.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был товарищеским, сборная в чужих стенах одержала разгромную победу над Мальтой (4:1).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив потерял очки, когда снова-таки на выездной арене разошелся мировой с Кипром (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — контрольным, Босния и Герцеговина проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на ничью, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Эдин Джеко — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Румыния

Турнирное положение: Румыния после шести матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с 10-ю очками в активе.

Команда на три пункта отстает от нынешнего соперника и на пять — от лидера квинтета Австрии, а также на два балла от ближайшего преследователя — Кипра.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная на своей арене с минимальным результатом 1:0 переиграла Австрию.

Перед этим в поединке, который был товарищеским, коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над Молдовой (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и контрольными, Румыния выиграла трижды, а в трех последних матчах ни разу не проиграла.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Флорин Тенасе и Денис Дрэгуш — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей Босния и Герцеговина выиграла

в пяти последних матчах Боснии и Герцеговины забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Румынии забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья — в 3.45, успех Румынии — в 2.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.92 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Босния и Герцеговина — Румыния принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Боснии и Герцеговины.

2.15 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Босния и Герцеговина — Румыния принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15