12 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Тунис и Мавритания. Начало игры — в 20:30 мск.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы уверенно квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

При этом Тунис в 10 поединках отбора набрал 28 очков. А вот отличилась команда 22 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Тунисцы одолели Намибию (3:0).

До того команда учинила разгром Сан-Томе и Принсипи (6:0). А вот поединок с Египтом завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Тунис забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Тунису явно не хватает пресловутой стабильности. Команда крайне натужно играет с более-менее крепкими оппонентами.

Причем Тунис исторически успешно противостоит Мавритании. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тунисцы намерены продлить свой победный сериал.

Мавритания

Турнирное положение: Мавританцы квалификацию на чемпионат мира провели неудачно. Команда финишировала на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем Мавритания в 10 матчах отборочного турнира набрала всего 7 очков. Команда отличилась всего 4 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мавританцы с треском уступили Сенегалу (0:4).

До того команда расписала мировую с Суданом (0:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть Южный Судан (0:0).

При этом Мавритания в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мавританцы имеют заметные сложности с реализацией. Команда не забивает уже 3 матча кряду.

При этом Мавритания уже почти 4 года не поражала ворота тунисцев. Да и не побеждала команда в трех своих последних поединках.

Мавританцы в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. А вот в нынешней диспозиции команда намерена пободаться с крепким оппонентом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Тунисцы в 10 матчах квалификации на Мундиаль не пропустили ни разу

Мавритания не забивала в 3 своих последних поединках

Тунис победил в 2 последних матчах

Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.09 и 1.75.

Прогноз: Тунис выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева весьма сильны в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят мавританцам.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

