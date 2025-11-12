12 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» (жен) и «Ювентус» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.
«Атлетико» (жен)
Турнирное положение: Мадридки стартовали не лучшим образом. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.
При этом «Атлетико» (жен) в двух стартовых турах набрал 3 очка. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мадридки переиграли «Логроньо» (5:0).
До того команда сумела одолеть «Аламу» (4:0). А вот поединок с «Депортиво» завершился боевой ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Атлетико» (жен) забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мадридки нынче выглядят весьма солидно. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Причем «Атлетико» (жен) не пропускал в двух своих последних поединках. Да и реализацией у мадридок нынче полный ажур.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мадридки намерены подтянуться к группе лидеров.
«Ювентус» (жен)
Турнирное положение: Туринки в Лиге чемпионов пока выглядят не столь выгодно. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Ювентус» (жен) в 2 стартовых матчах разжился 3 очками. При этом команда сумела отличиться 3 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ювентус» уступил «Милану» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Тернане» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Лацио» (1:0).
При этом «Ювентус» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туринки нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Ювентус» (жен) вполне способен прибавить в плане реализации. Да и амбиции побороться за попадание в топ-4 имеются.
Туринки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и вообще, оборона команды выглядит не столь монолитно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Туринки явно постараются максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Мадридки победили в 2 своих последних поединках
- Туринки пропустили 3 мяча в 2 стартовых турах
- Мадридки в Женской Лиге чемпионов пропустили 1 мяч в 2 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.05.
Прогноз: «Атлетико» (жен) нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Мадридки явно прибавят в плане реализации, да и в последних матчах смотрелись весьма выгодно.
Ставка: Победа «Атлетико» (жен) в 1 тайме за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.71