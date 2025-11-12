прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.16

12 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» (жен) и «Ювентус» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.

«Атлетико» (жен)

Турнирное положение: Мадридки стартовали не лучшим образом. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Атлетико» (жен) в двух стартовых турах набрал 3 очка. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мадридки переиграли «Логроньо» (5:0).

До того команда сумела одолеть «Аламу» (4:0). А вот поединок с «Депортиво» завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Атлетико» (жен) забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мадридки нынче выглядят весьма солидно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Атлетико» (жен) не пропускал в двух своих последних поединках. Да и реализацией у мадридок нынче полный ажур.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мадридки намерены подтянуться к группе лидеров.

«Ювентус» (жен)

Турнирное положение: Туринки в Лиге чемпионов пока выглядят не столь выгодно. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» (жен) в 2 стартовых матчах разжился 3 очками. При этом команда сумела отличиться 3 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ювентус» уступил «Милану» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Тернане» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Лацио» (1:0).

При этом «Ювентус» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туринки нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Ювентус» (жен) вполне способен прибавить в плане реализации. Да и амбиции побороться за попадание в топ-4 имеются.

Туринки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и вообще, оборона команды выглядит не столь монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Туринки явно постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Мадридки победили в 2 своих последних поединках

Туринки пропустили 3 мяча в 2 стартовых турах

Мадридки в Женской Лиге чемпионов пропустили 1 мяч в 2 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.05.

Прогноз: «Атлетико» (жен) нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Мадридки явно прибавят в плане реализации, да и в последних матчах смотрелись весьма выгодно.

2.16 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Атлетико» (жен) — «Ювентус» (жен) принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Атлетико» (жен) в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.71 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.71 на матч «Атлетико» (жен) — «Ювентус» (жен) принесёт чистый выигрыш 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.71