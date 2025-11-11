11 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Санкт-Пёльтен» (жен) и «Челси» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.
«Санкт-Пёльтен» (жен)
Турнирное положение: Швейцарки стартовали крайне неудачно. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.
При этом «Санкт-Пёльтен» (жен) в двух стартовых турах не набрал ни одного балла. Плюс команда не отличилась еще ни разу.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Санкт-Пёльтен» переиграл «Штурм» (2:0).
До того команда сумела одолеть «Фирст Вену» (5:0). А вот поединок с «Лионом» завершился болезненной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Санкт-Пёльтен» (жен) забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Швейцарки прибавляют с каждым матчем. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Причем «Санкт-Пёльтен» (жен) не пропускал в 2 своих последних матчах. Вот только оборона команды в Женской Лиге чемпионов дала результативный сбой уже 9 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Швейцарки намерены оттолкнуться от дна турнирной таблицы.
«Челси» (жен)
Турнирное положение: «Аристократки» в Лиге чемпионов выглядят довольно выгодно. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Челси» (жен) в 2 стартовых матчах разжилась 4 очками. При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Челси» не смог одолеть «Арсенал» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Лондон Сити» (2:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкий «Париж» (4:0).
При этом «Челси» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократки» нынче пребывают в отличных кондициях. Команда уже полгода не знает горечи поражений.
При этом «Челси» (жен) до последнего поединка не пропускал 3 матча кряду. Да и мотивация закрепиться среди лидеров огромная!
«Аристократки» в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают реже гола за матч. А вот Сэнди Балтимор отличилась пока лишь 2 забитыми мячами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Аристократки» вполне способны поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Швейцарки победили в 2 своих последних поединках
- «Аристократки» не проигрывают уже полгода
- Швейцарки в Женской Лиге чемпионов еще не забили ни одного мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.22 и 3.75.
Прогноз: «Челси» (жен) нынче выглядит в разы монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева мотивированы открыть счет своим голам на турнире, к тому же заметно прибавили в последних матчах.
Ставка: Обе забьют за 3.78.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.20