Забивать будут все!

прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 3.78

11 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Санкт-Пёльтен» (жен) и «Челси» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.

«Санкт-Пёльтен» (жен)

Турнирное положение: Швейцарки стартовали крайне неудачно. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Санкт-Пёльтен» (жен) в двух стартовых турах не набрал ни одного балла. Плюс команда не отличилась еще ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Санкт-Пёльтен» переиграл «Штурм» (2:0).

До того команда сумела одолеть «Фирст Вену» (5:0). А вот поединок с «Лионом» завершился болезненной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Санкт-Пёльтен» (жен) забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Швейцарки прибавляют с каждым матчем. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Санкт-Пёльтен» (жен) не пропускал в 2 своих последних матчах. Вот только оборона команды в Женской Лиге чемпионов дала результативный сбой уже 9 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Швейцарки намерены оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

«Челси» (жен)

Турнирное положение: «Аристократки» в Лиге чемпионов выглядят довольно выгодно. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» (жен) в 2 стартовых матчах разжилась 4 очками. При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Челси» не смог одолеть «Арсенал» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Лондон Сити» (2:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкий «Париж» (4:0).

При этом «Челси» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аристократки» нынче пребывают в отличных кондициях. Команда уже полгода не знает горечи поражений.

При этом «Челси» (жен) до последнего поединка не пропускал 3 матча кряду. Да и мотивация закрепиться среди лидеров огромная!

«Аристократки» в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают реже гола за матч. А вот Сэнди Балтимор отличилась пока лишь 2 забитыми мячами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Аристократки» вполне способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Швейцарки победили в 2 своих последних поединках

«Аристократки» не проигрывают уже полгода

Швейцарки в Женской Лиге чемпионов еще не забили ни одного мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.22 и 3.75.

Прогноз: «Челси» (жен) нынче выглядит в разы монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы открыть счет своим голам на турнире, к тому же заметно прибавили в последних матчах.

3.78 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.78 на матч «Санкт-Пёльтен» (жен) — «Челси» (жен) принесёт прибыль 2780₽, общая выплата — 3780₽

Ставка: Обе забьют за 3.78.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.

2.20 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Санкт-Пёльтен» (жен) — «Челси» (жен) принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.20