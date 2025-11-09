Удержится ли «Штутгарт» в топ-4?

ставка за 2.15, прогноз на матч Бундеслиги 9 ноября 2025 года

9 ноября в 10-м туре чемпионата Германии сыграют «Штутгарт» и «Аугсбург». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам девяти туров немецкого первенства набрал 18 очков и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает четвертую позицию с отставанием в два балла от третьего в таблице «Дортмунда» и в четыре — от второго «РБ Лейпциг», а также с отрывом в один пункт от пятого в турнирке «Байера».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги Европы швабы на своем поле одержали победу над нидерландским «Фейеноордом» (2:0).

Перед этим в игре девятого тура немецкого первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «РБ Лейпциг» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Демирович, Диль и Силас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Штутгарт» выиграл трижды при одном поражении.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Эрмедин Демирович и Тиагу Томаш — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» после девяти туров немецкого первенства набрал семь очков и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 14-ю строчку с отрывом лишь в один балл от зоны плей-офф за выживание в элите (16-е место) и в два — от зоны понижения в классе (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура национального чемпионата баварцы на своем поле потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1).

Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Германии, когда на стадии 1/16 финала снова-таки в домашних стенах оказался слабее «Бохума» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аугсбург» проиграл, а в пяти последних матчах ни разу не выиграл.

Такая форма сулит гостям откровенно плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мерт Кёмюр и Фабиан Ридер — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Бундеслиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Штутгарта» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Аугсбурга» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Аугсбург» проиграл и не забил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.50, победа «Аугсбурга» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех последних матчах гости не забивали. Так было и в пяти последних очных поединках этих команд.

При этом в семи из девяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что один из соперников выиграет и не пропустит, ведь так было в семи из девяти последних матчей «Штутгарта».

Ставка: «сухая» победа одной из команд за 2.30