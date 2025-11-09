9 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Ницца». Начало игры — в 19:15 мск.
«Мец»
Турнирное положение: «Мессинцы» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Мец» всего на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами в 11 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Мессинцы» переиграли «Нант» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Лансу» (2:0). А вот поединок с «Лиллем» завершился зычной коллизией (1:6).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мец» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 13.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мессинцы» в последнее время несколько прибавили. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Причем «Мец» исторически неудачно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трёх поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Мессинцы» намерены продолжить свой подъем из опасной зоны.
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» текущий чемпионат проводят не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ницца» лишь на 3 зачетных балла отстает от топ-6. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 16 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Фрайбургу» (1:3).
До того команда досадным образом уступила ПСЖ (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лиллю» (2:0).
При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлята» намерены побороться за попадание в еврокубки. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.
При этом «Ницца» не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и потери очков на ровном месте являются давним спутником команды.
Зато «орлята» не проигрывают «Мецу» уже почти 4 года. Да и в трех последних очных поединках они не пропускали от «мессинцев».
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.
Статистика для ставок
- «Мессинцы» победили в 2 своих последних матчах
- «Ницца» уступила в 2 последних поединках
- «Орлята» не проигрывают «Мецу» уже почти 4 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.
Прогноз: «Ницца» борется за попадание в еврокубки, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные гости способны поднатореть в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «мессинцам».
Ставка: Победа «Ниццы» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75