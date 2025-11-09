ставка за 2.08, прогноз на матч Лиги 1 9 ноября 2025 года

9 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Ницца». Начало игры — в 19:15 мск.

«Мец»

Турнирное положение: «Мессинцы» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Мец» всего на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами в 11 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Мессинцы» переиграли «Нант» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Лансу» (2:0). А вот поединок с «Лиллем» завершился зычной коллизией (1:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мец» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Мессинцы» в последнее время несколько прибавили. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Мец» исторически неудачно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трёх поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Мессинцы» намерены продолжить свой подъем из опасной зоны.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» текущий чемпионат проводят не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ницца» лишь на 3 зачетных балла отстает от топ-6. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 16 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Фрайбургу» (1:3).

До того команда досадным образом уступила ПСЖ (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лиллю» (2:0).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлята» намерены побороться за попадание в еврокубки. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

При этом «Ницца» не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и потери очков на ровном месте являются давним спутником команды.

Зато «орлята» не проигрывают «Мецу» уже почти 4 года. Да и в трех последних очных поединках они не пропускали от «мессинцев».

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.

Статистика для ставок

«Мессинцы» победили в 2 своих последних матчах

«Ницца» уступила в 2 последних поединках

«Орлята» не проигрывают «Мецу» уже почти 4 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Ницца» борется за попадание в еврокубки, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости способны поднатореть в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «мессинцам».

2.08 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Мец» — «Ницца» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Ниццы» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.75 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Мец» — «Ницца» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75