9 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Тулуза». Начало игры — в 17:00 мск.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Мерлузовые» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Лорьян» набрал лишь 9 турнирных пунктов. А вот отличилась команда 13 результативными выстрелами в 11 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерлузовые» уступили «Лансу» (0:3).
До того команда дала бой чемпиону страны ПСЖ (1:1). А вот поединок с «Анже» завершился досадным поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Лорьян» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лорьян» явно не хватает пресловутой стабильности. Команда в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч.
Причем «Лорьян» исторически неудачно противостоит «Тулузе». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Мерлузовые» намерены выбраться из опасной зоны.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиолетовые» текущий чемпионат проводят на своем уровне. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.
Причем «Тулуза» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиолетовые» не сумели одолеть «Гавр» (0:0).
До того команда расписала мировую с «Ренном» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Монако» (0:1).
При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Арон Дённум — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Фиолетовые» намерены приблизиться к первой шестерке. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.
При этом «Тулуза» относительно неплохо выглядит в плане реализации. Вот только не побеждала команда в трех своих последних поединках.
«Фиолетовые» уже 7 лет не проигрывают «Лорьяну». Да и Арон Дённум пропускает отчетную встречу из-за дисквалификации.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще одного мяча за матч
- «Мерлузовые» не побеждают 5 матчей кряду
- «Лорьян» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.14 и 1.74.
Прогноз: «Тулуза» намерена побороться за выход в еврокубки, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Лорьяну».
Ставка: Победа «Тулузы» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14