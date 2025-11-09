прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.45

9 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Тулуза». Начало игры — в 17:00 мск.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» набрал лишь 9 турнирных пунктов. А вот отличилась команда 13 результативными выстрелами в 11 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерлузовые» уступили «Лансу» (0:3).

До того команда дала бой чемпиону страны ПСЖ (1:1). А вот поединок с «Анже» завершился досадным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Лорьян» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Лорьян» явно не хватает пресловутой стабильности. Команда в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч.

Причем «Лорьян» исторически неудачно противостоит «Тулузе». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Мерлузовые» намерены выбраться из опасной зоны.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» текущий чемпионат проводят на своем уровне. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Тулуза» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиолетовые» не сумели одолеть «Гавр» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Ренном» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Монако» (0:1).

При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Арон Дённум — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Фиолетовые» намерены приблизиться к первой шестерке. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

При этом «Тулуза» относительно неплохо выглядит в плане реализации. Вот только не побеждала команда в трех своих последних поединках.

«Фиолетовые» уже 7 лет не проигрывают «Лорьяну». Да и Арон Дённум пропускает отчетную встречу из-за дисквалификации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще одного мяча за матч

«Мерлузовые» не побеждают 5 матчей кряду

«Лорьян» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.14 и 1.74.

Прогноз: «Тулуза» намерена побороться за выход в еврокубки, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Лорьяну».

2.45 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Лорьян» — «Тулуза» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Тулузы» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.14 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Лорьян» — «Тулуза» позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14