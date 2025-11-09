Вернётся ли «Фрайбург» на победную стезю?

ставка за 1.80, прогноз на матч Бундеслиги 9 ноября 2025 года

9 ноября в 10-м туре чемпионата Германии сыграют «Фрайбург» и «Санкт-Паули». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам девяти туров немецкого первенства набрал 10 очков и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию с отрывом в четыре балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и с отставанием в шесть пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужом поле одержал победу над французской «Ниццей» (3:1).

Перед этим в игре девятого тура немецкого первенства коллектив потерял очки, когда снова-таки в чужих стенах разошелся мировой с «Унионом» Берлин (0:0).

Не сыграют: травмирован — Кьере, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фрайбург» выиграл дважды при отсутствии поражений, но в пяти последних матчах Бундеслиги ни разу не выиграл.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Винченцо Грифо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» после девяти туров немецкого первенства набрал семь очков и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 15-ю строчку с отрывом лишь в один балл от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и в два — от зоны вылета (17-18-я позиции), а также с отставанием в три пункта от соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура национального чемпионата клуб потерпел разгромное поражение от гладбахской «Боруссии» (0:4).

Перед этим коллектив пробился в 1/8 финала Кубка Германии, когда на предыдущей стадии в домашних стенах оказался сильнее «Хоффенхайма» (1:1) в серии пенальти.

Не сыграют: травмированы — Дзвигала и Немет, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Санкт-Паули» не выиграл, а в шести из них и вовсе проиграл.

Такая форма сулит гостям откровенно плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Андреас Унтонджи — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в 14-ти из 16-ти последних домашних матчей «Фрайбурга» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Санкт-Паули» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Санкт-Паули» не забивал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.60, победа «Санкт-Паули» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не забивали. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

1.80 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Фрайбург» — «Санкт-Паули» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь в четырех из пяти последних матчей гости проиграли и не забили.

2.90 «Сухая» победа «Фрайбурга» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Фрайбург» — «Санкт-Паули» принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: «сухая» победа «Фрайбурга» за 2.90