прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.95

9 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Осер». Начало игры — в 19:15 мск.

«Анже»

Турнирное положение: «Скисты» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» всего на один пункт оторвался от опасной зоны. А вот отличилась команда лишь 8 результативными выстрелами в 11 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Скисты» уступили «Лиллю» (0:1).

До того команда дала бой крепкому «Марселю» (2:2). А вот поединок с «Лорьяном» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Анже» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Анже» явно не хватает пресловутой стабильности. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Анже» исторически неудачно противостоит «Осеру». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Скисты» намерены оторваться от зоны вылета.

«Осер»

Турнирное положение: Бургундцы текущий чемпионат проводят крайне слабо. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Осер» лишь на два зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. Команда отличилась всего 7 забитыми мячами при 17 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бургундцы уступили «Марселю» (0:1).

До того команда была бита «Страсбургом» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Гавра» (0:1).

При этом «Осер» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бургундцы намерены выбраться со дна турнирной таблицы. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

При этом «Осер» ужасно выглядит в плане реализации. Да и уступила команда в трех своих последних поединках.

Бургундцы не знают радости побед уже полтора месяца. А вот в нынешней диспозиции команда намерена зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже одного мяча за матч

«Осер» уступил в 3 своих последних поединках

«Анже» не побеждает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.35 и 1.61.

Прогноз: «Осер» намерен оттолкнуться от дна таблицы, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Анже».

2.95 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч «Анже» — «Осер» принесёт прибыль 1950₽, общая выплата — 2950₽

Ставка: Победа «Осера» за 2.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.35 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Анже» — «Осер» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35