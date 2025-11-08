прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.28

8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Осасуна». Начало игры — в 18:15 мск.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» в текущем сезоне занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 13 баллов за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 17:19.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, разгромно проиграв в Примере «Атлетико» — 0:3.

До того команда обыграла «Толедо» (4:1) в Кубке России и проиграла «Реал Сосьедаду» (1:2) в Примере.

Не сыграют: травмированы — Кардозу, Санчес, Агуме

Состояние команды: «Севилья» выглядит немногим лучше себя образца прошлого сезона, когда андалусийцы были близки к вылету из Примеры.

«Красные», безусловно, будут стараться навязать борьбу конкурентам за место в еврокубках, но на данный момент команда испытывает серьезную проблему с травмированными.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» в текущем сезоне занимает 15-е место в таблице Примеры, набрав 11 очков за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 9:12.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью в Примере с «Овьедо» — 0:0.

До того команда обыграла «Сан-Хорди» (5:0) и проиграла «Мальорке» (2:3) в Примере.

Не сыграют: травмированы — Розье, Икер Бенито

Состояние команды: «Осасуна» уже на протяжении месяца не побеждает и скатилась в борьбу за выживание.

Памплонцы испытывают определенные трудности в атаке и одного Анте Будимира явно не хватает для исправления ситуации.

Статистика для ставок

«Севилья» проиграла в трех последних встреч

«Осасуна» выиграла одну из пяти последних встреч

«Севилья» не может обыграть «Осасуну» с 2021-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.35, а победа «Осасуны» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.12 и 1.66.

Прогноз: «Севилья», как и «Осасуна», имеет определенные трудности в атаке, что вполне выльется в матч, где одна из команд точно не забьет.

1.85 Обе забьют — Нет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Севилья» — «Осасуна» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Обе забьют — Нет за 1.85.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при «Севилья» прервет свою серию поражений.

3.85 Победа «Севильи» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.85 на матч «Севилья» — «Осасуна» позволит вывести на карту выигрыш 2850₽, общая выплата — 3850₽

Ставка: Победа «Севильи» с форой -1,5 за 3.85