8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Осасуна». Начало игры — в 18:15 мск.
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» в текущем сезоне занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 13 баллов за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 17:19.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, разгромно проиграв в Примере «Атлетико» — 0:3.
До того команда обыграла «Толедо» (4:1) в Кубке России и проиграла «Реал Сосьедаду» (1:2) в Примере.
Не сыграют: травмированы — Кардозу, Санчес, Агуме
Состояние команды: «Севилья» выглядит немногим лучше себя образца прошлого сезона, когда андалусийцы были близки к вылету из Примеры.
«Красные», безусловно, будут стараться навязать борьбу конкурентам за место в еврокубках, но на данный момент команда испытывает серьезную проблему с травмированными.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» в текущем сезоне занимает 15-е место в таблице Примеры, набрав 11 очков за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 9:12.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью в Примере с «Овьедо» — 0:0.
До того команда обыграла «Сан-Хорди» (5:0) и проиграла «Мальорке» (2:3) в Примере.
Не сыграют: травмированы — Розье, Икер Бенито
Состояние команды: «Осасуна» уже на протяжении месяца не побеждает и скатилась в борьбу за выживание.
Памплонцы испытывают определенные трудности в атаке и одного Анте Будимира явно не хватает для исправления ситуации.
Статистика для ставок
- «Севилья» проиграла в трех последних встреч
- «Осасуна» выиграла одну из пяти последних встреч
- «Севилья» не может обыграть «Осасуну» с 2021-го года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.35, а победа «Осасуны» — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.12 и 1.66.
Прогноз: «Севилья», как и «Осасуна», имеет определенные трудности в атаке, что вполне выльется в матч, где одна из команд точно не забьет.
Ставка: Обе забьют — Нет за 1.85.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при «Севилья» прервет свою серию поражений.
Ставка: Победа «Севильи» с форой -1,5 за 3.85