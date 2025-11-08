«Ювентус» встретится с «Торино» в рамках 11-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 8 ноября и начнется в 20:00 по мск.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Старая синьора» не очень здорово стартовала в нынешнем сезоне. После 10-и туров «Ювентус» занимает 6-е место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе.
При этом, команда все еще в гонке за лидерство в чемпионате. «Ювентус» отстает от 1-й строчки всего на 4 балла. Вся борьба еще впереди.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью со «Спортингом» (1:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов, сравняв счет на 34-й минуте.
В последних 2-х встречах в рамках Серии А «Ювентус» обыгрывал «Удинезе» (3:1) и «Кремонезе» (2:1), забив по голу в каждом тайме.
Не сыграют: Бремер, Кабаль, Милик, Пинсольо (у всех — травмы).
Состояние команды: Игра «Ювентуса» в последнее время потихоньку налаживается, ведь в команду пришел Лучано Спаллетти. Этот специалист способен наладить результаты «старой синьоры».
В нынешнем сезоне команда довольно уверенно играет на своем поле. «Ювентус» набрал 11 очков из 15-и возможных, занимая по этому показателю 5-е место в лиге .
«Торино»
Турнирное положение: Команда занимает 13-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе после 10-и туров. «Торино» отстает от зоны еврокубков на 5 пунктов.
При этом, «быки» хуже выступают в гостях, нежели дома. На чужом поле команда набрала 5 очков из 15-и возможных, занимая 15-ю строчку по этому показателю в лиге.
Последние матчи: В прошлом поединке «Торино» сыграл вничью с «Пизой» (2:2), забив все голы еще в 1-м тайме. До этого команда также поделила очки с «Болоньей» (0:0).
«Торино» не проигрывает в Серии А на протяжении 4-х последних матчей. За этот период команда также обыгрывала «Дженоа» (2:1) и «Наполи» (1:0).
Не сыграют: Абухляль, Нкунку, Савва, Сазонов и Схюрс (у всех — травмы).
Состояние команды: «Торино» стабильно начал набирать очки, поднимаясь по турнирной таблице. При этом, в предстоящем матче против «Ювентуса» будет тяжело рассчитывать на успех, ведь команда не лучшим образом выступает в гостях.
Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах «Торино» дважды сыграл вничью со «старой синьорой». Получится ли в этот раз доставить проблемы сопернику? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Ювентус» выиграл 2 последних матча в Серии А
- «Торино» не проигрывает в чемпионате Италии на протяжении 4-х последних встреч
- В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.50, победа «Торино» — 7.20, ничья — за 4.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.
Прогноз: «Ювентус» начнет встречу активно, открыв счет уже в 1-м тайме.
Ставка: Победа «Ювентуса» в 1-м тайме за 2.00.
Прогноз: «Старая синьора» потихоньку набирает ход. Сейчас команда хочет вернуться в гонку за лидерство в чемпионате.
Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.85.