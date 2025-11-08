прогноз на матч Серии А, ставка за 2.00

«Ювентус» встретится с «Торино» в рамках 11-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 8 ноября и начнется в 20:00 по мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая синьора» не очень здорово стартовала в нынешнем сезоне. После 10-и туров «Ювентус» занимает 6-е место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе.

При этом, команда все еще в гонке за лидерство в чемпионате. «Ювентус» отстает от 1-й строчки всего на 4 балла. Вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью со «Спортингом» (1:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов, сравняв счет на 34-й минуте.

В последних 2-х встречах в рамках Серии А «Ювентус» обыгрывал «Удинезе» (3:1) и «Кремонезе» (2:1), забив по голу в каждом тайме.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Бремер, Кабаль, Милик, Пинсольо (у всех — травмы).

Состояние команды: Игра «Ювентуса» в последнее время потихоньку налаживается, ведь в команду пришел Лучано Спаллетти. Этот специалист способен наладить результаты «старой синьоры».

В нынешнем сезоне команда довольно уверенно играет на своем поле. «Ювентус» набрал 11 очков из 15-и возможных, занимая по этому показателю 5-е место в лиге .

«Торино»

Турнирное положение: Команда занимает 13-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе после 10-и туров. «Торино» отстает от зоны еврокубков на 5 пунктов.

При этом, «быки» хуже выступают в гостях, нежели дома. На чужом поле команда набрала 5 очков из 15-и возможных, занимая 15-ю строчку по этому показателю в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «Торино» сыграл вничью с «Пизой» (2:2), забив все голы еще в 1-м тайме. До этого команда также поделила очки с «Болоньей» (0:0).

«Торино» не проигрывает в Серии А на протяжении 4-х последних матчей. За этот период команда также обыгрывала «Дженоа» (2:1) и «Наполи» (1:0).

Не сыграют: Абухляль, Нкунку, Савва, Сазонов и Схюрс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Торино» стабильно начал набирать очки, поднимаясь по турнирной таблице. При этом, в предстоящем матче против «Ювентуса» будет тяжело рассчитывать на успех, ведь команда не лучшим образом выступает в гостях.

Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах «Торино» дважды сыграл вничью со «старой синьорой». Получится ли в этот раз доставить проблемы сопернику? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Ювентус» выиграл 2 последних матча в Серии А

«Торино» не проигрывает в чемпионате Италии на протяжении 4-х последних встреч

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.50, победа «Торино» — 7.20, ничья — за 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: «Ювентус» начнет встречу активно, открыв счет уже в 1-м тайме.

2.00 Победа «Ювентуса» в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ювентус» — «Торино» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: «Старая синьора» потихоньку набирает ход. Сейчас команда хочет вернуться в гонку за лидерство в чемпионате.

1.85 Победа «Ювентуса» с форой (-1). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Ювентус» — «Торино» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.85.