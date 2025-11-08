прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.16

8 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и дортмундская «Боруссия». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Гамбург»

Турнирное положение: В таблице Бундеслиги «Гамбург» находится на 13-й позиции. Клуб набрал 8 очков.

В девяти встречах «Гамбург» одержал две победы. Также были зафиксированы две ничьи и 5 поражений.

Последние матчи: Текущий месяц «Гамбург» начал неудачно. Команда потерпела поражение в выездной игре с «Кельном» (1:4).

В октябре «Гамбург» дважды победил и потерпел два поражения. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне команда в гостях выиграла лишь один матч из семи.

Состояние команды: «Гамбург» сейчас не может чувствовать себя комфортно. Команда находится на расстоянии трех очков от зоны вылета.

Ранее «Гамбург» в трех домашних матчах Бундеслиги одержал две победы. Клуб в родных стенах должен дать бой гостям из Дортмунда.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд в текущем сезоне борется за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 3-м месте в таблице Бундеслиги.

«Шмели» набрали 20 очков в девяти играх. У «Боруссии» 6 побед, две ничьи и одно поражение.

Последние матчи: В ноябре «Боруссия» Дортмунд уже провела один матч. Команда в рамках общего этапа Лиги чемпионов в гостях уступила «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

В Бундеслиге беспроигрышная серия «Боруссии» составляет 2 матча. Дортмундский коллектив в чемпионате Германии не уступает с 18 октября, когда был неудачный визит в Мюнхен к «Баварии» (1:2).

Состояние команды: «Боруссии» нужны три очка, чтобы не отпускать в отрыв мюнхенскую «Баварию». На данный момент отставание от лидера составляет 7 баллов.

В предыдущих пяти очных матчах «Боруссия» одержала пять побед. Дортмундский клуб давно не терял очки во встрече с «Гамбургом». Последний раз «шмели» уступали сопернику 20 ноября 2015 года (1:3).

Безусловно, гости будут действовать с позиции силы. «Боруссия» постарается забить первой — тогда завоевать три очка будет гораздо легче.

Статистика для ставок

В крайних пяти очных матчах «Боруссия» Дортмунд одержала пять побед

«Гамбург» в последних пяти домашних поединках выиграл две встречи

«Боруссия» Дортмунд в предыдущих пяти гостевых матчах отпраздновала две виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Боруссия» Дортмунд является фаворитом противостояния. Команда находится в хорошей форме. «Шмели» реабилитируются за поражение от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и уверенно завоюют три очка.

Ставка: Победа «Боруссии» Дортмунд с форой (-1) за 2.16.

Прогноз: еще один прогноз, что команды результативно сыграют в атаке и в сумме забьют на двоих минимум три гола.

Ставка: ТБ 3 за 1.78