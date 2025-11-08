«Жирона» встретится с «Алавесом» в рамках 12-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 8 ноября и начнется в 16:00 по мск.

«Жирона»

Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. После 11-и туров в Примере «Жирона» занимает последнее 20-е место в таблице с 7-ю очками в активе.

При этом, у команды есть все шансы выбраться из ямы. От спасительной 17-й позиции «Жирона» отстает лишь на 2 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке Примеры команда уступила «Хетафе» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 86-й минуте. До этого «Жирона» одолела «Констанцию» (3:2 ДВ) в Кубке Испании.

Команда не может победить в рамках Примеры на протяжении 3-х последних матчей. За этот период «Жирона» также сыграла вничью с «Овьедо» (3:3) и уступила «Барселоне» (1:2).

Не сыграют: Артеро, Франсес, Лопес и ван де Бек (у всех — травмы).

Состояние команды: «Жирона» все никак не может найти свою игру. При этом, команда лучше выступает на своем поле, нежели в гостях. Дома команда набрала 5 очков из 7-и.

«Жирона» — худшие в лиге по пропущенным голам. Команда вынимала мяч из своих ворот 24 раза при 10-и забитых. В предстоящем матче у «Жироны» есть прекрасная возможность набрать важнейшие очки.

«Алавес»

Турнирное положение: После 11-и туров команда располагается на 8-й позиции в таблице Примеры с 15-ю баллами. «Алавес» отстает от зоны еврокубков на 3 очка.

Команда довольно посредственно выступает в гостях, занимая по этому показателю 12-е место в лиге. «Алавес» набрал 4 очка на чужом поле из 15-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Эспаньол» (2:1), забив все голы уже в 1-м тайме. До этого «Алавес» разгромил «Депортиво Гетчо» со счетом 7:0 в Кубке Испании.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, трижды побеждала и однажды сыграла вничью с «Валенсией» (0:0). За этот отрезок «Алавес» сумел забить 12 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Бойе (красная карточка), Гаркес (дисквалификация) и Пачеко (травма).

Состояние команды: «Алавес» довольно уверенно стартовал, всерьез претендуя на место в еврокубках. В последнее время команда частенько набирает очки, но при этом необходимо чаще побеждать, чтобы войти в топ-8 Примеры.

Стоит отметить, что у «Алавес» есть проблемы с результативностью, команда смогла забить 11 голов в 11-и встречах при десяти пропущенных. В предстоящем матче команда сыграет против «Жироны», которая пропускает больше осталыных в Примере.

Статистика для ставок

«Жирона» не может победить в Примере на протяжении 3-х последних матчей

«Алавес» выиграл 2 последних матча, забив 9 голов

В последних 5-и очных встречах «Алавес» обыграл «Жирону» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 2.45, победа «Алавеса» — 3.10, ничья — за 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. У «Жироны» ужасная игра на старте сезона.

Ставка: Ничья за 3.15.

Прогноз: Нулевой ничьи быть не должно. Команда пропустят и забьют хотя бы по одному разу.

