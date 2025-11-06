прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

Армянский «Ноа» сыграет против чешской «Сигмы» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Ноа»

Турнирная таблица: «Ноа» занимает 11 место в Лиге конференций, набрав 4 очка. Армянский клуб в нынешнем розыгрыше одержал одну победу и сыграл один раз вничью.

Последние матчи: «Ноа» одержал победу в матче против хорватской «Риеки» (1:0) и сыграл вничью с клубом «Университатя Крайова» (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия из девяти матчей, ранее футболисты «Ноа» одержали 5 побед и 4 раза сыграли вничью.

«Сигма»

Турнирная таблица: «Сигма» в Лиге конференций расположилась на 28 строчке, набрав лишь один пункт.

Последние матчи: После фиаско в матче против «Фиорентины» (0:2), чешская команда сыграла вничью с польским клубом «Ракув» (1:1).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Ян Климент, Януша Муритала и Даниель Васулин.

Состояние команды: «Сигма» не проигрывает на протяжении пяти матчей, клуб из Оломоуц одержал две победы и сыграл три встречи вничью.

Статистика для ставок

«Ноа» и «Сигма» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.65, а победа «Сигмы» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, можно ожидать, что армянский и хорватский клубы забьют друг другу по мячу.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.95 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.