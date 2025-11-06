Армянский «Ноа» сыграет против чешской «Сигмы» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.
«Ноа»
Турнирная таблица: «Ноа» занимает 11 место в Лиге конференций, набрав 4 очка. Армянский клуб в нынешнем розыгрыше одержал одну победу и сыграл один раз вничью.
Последние матчи: «Ноа» одержал победу в матче против хорватской «Риеки» (1:0) и сыграл вничью с клубом «Университатя Крайова» (1:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия из девяти матчей, ранее футболисты «Ноа» одержали 5 побед и 4 раза сыграли вничью.
«Сигма»
Турнирная таблица: «Сигма» в Лиге конференций расположилась на 28 строчке, набрав лишь один пункт.
Последние матчи: После фиаско в матче против «Фиорентины» (0:2), чешская команда сыграла вничью с польским клубом «Ракув» (1:1).
Не сыграют: В лазарете команды находятся Ян Климент, Януша Муритала и Даниель Васулин.
Состояние команды: «Сигма» не проигрывает на протяжении пяти матчей, клуб из Оломоуц одержал две победы и сыграл три встречи вничью.
Статистика для ставок
- «Ноа» и «Сигма» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.65, а победа «Сигмы» — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.
Прогноз: Команды примерно одного уровня, можно ожидать, что армянский и хорватский клубы забьют друг другу по мячу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.