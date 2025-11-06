Выбьет ли «Болонья» из топ-8 Лиги Европы «Бранн»?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.90

6 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Болонья» и «Бранн». Начало игры — в 23:00 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» с четырьмя баллами в активе занимает 18-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в два балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 10 туров итальянского первенства находится на пятой позиции в зоне еврокубков (топ-6), на один балл отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя — «Ювентус».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 10-го тура национального чемпионата «россоблу» на чужом поле одержали победу над «Болоньей» (3:1).

Ранее коллектив уже потерял очки, когда в предыдущем туре итальянского первенства в чужих стенах разошелся мировой с «Торино» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Бонифаци, Де Сильвестри, Домингес, Иммобиле и Сулемана, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» выиграла четыре раза и не проиграла восемь последних поединков.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на выигрыш, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Три гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

«Бранн»

Турнирное положение: «Бранн» с шестью очками занимает восьмую строчку в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), лишь по разнице мячей опережая зону плей-офф (9-24-е места).

Команда за три тура до конца норвежского чемпионата занимает третью позицию в зоне еврокубков с отставанием в 10 очков от лидера «Викинга», поэтому уже лишилась шансов на титул.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 27-го тура национального первенства клуб на чужой арене потерпел поражение от «Брюне» (1:2).

Перед этим коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре норвежского чемпионата теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Будё-Глимта» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Магнуссон, Мюре, Опсал и Торсвик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на национального первенства, «Бранн» проиграл.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор чужого поля.

Севар Атли Магнуссон — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Болоньи» забивали обе команды

в трех последних матчах «Бранна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Бранн» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.00, победа «Бранна» — в 8.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах «Бранна».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25