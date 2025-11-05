Команда Слуцкого не даст себя в обиду

прогноз на матч Азиатской Лиги чемпионов, ставка за 2.00

5 ноября в 4-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Джохор Дарул Такзим» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 15:15 мск.

«Джохор Дарул Такзим»

Турнирное положение: Малайзийцы стартовали довольно продуктивно. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы основного этапа Азиатской Лиги чемпионов.

При этом «Джохор Дарул Такзим» набрал 4 очка в трёх стартовых турах. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Джохор Дарул Такзим» одолел «Теренггану» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Пенангу» (3:0). А вот поединок с ДПММ завершился уверенным успехом (10:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Джохор Дарул Такзим» забил 22 мяча, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Малайзийцы нынче прибавляют от матча к матчу. Команда победила в 7 последних поединках.

Причем «Джохор Дарул Такзим» противостоял шанхайцам лишь однажды. Год назад команда уверенно одолела соперника (3:0).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Малайзийцы намерены закрепиться в лидирующей группе.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Шанхайцы в Азиатской Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Шеньхуа» в 3 стартовых матчах набрал 4 очка. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Шэньчжэнь Синьпенчен» (1:0).

До того команда не смогла одолеть «Далянь Инбо» (2:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Сеул» (2:0).

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шанхайцы нынче выглядят выгодно. Команда Леонида Слуцкого не проигрывает уже полтора месяца.

При этом «Шанхай Шеньхуа» явно способен прибавить во всех компонентах. Вот только проблемы с реализацией решить пока не удается.

Шанхайцы в Азиатской Лиге чемпионов в среднем пропускают гол за матч. Зато Луис Асуэ отличился 2 результативными выстрелами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Шанхайцы вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Шанхайцы не проигрывают уже полтора месяца

«Джохор Дарул Такзим» победил в 7 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Джохор Дарул Такзим» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 4.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.

Прогноз: Команда Слуцкого способна поднатореть в плане реализации, да и малайзийцев явно не боится.

Номинальные гости намерены подтянуться к лидерам, да и в своих последних матчах смотрелись весьма выгодно.

Ставка: «Шанхай Шеньхуа» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75