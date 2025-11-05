5 ноября в 4-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Джохор Дарул Такзим» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 15:15 мск.
«Джохор Дарул Такзим»
Турнирное положение: Малайзийцы стартовали довольно продуктивно. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы основного этапа Азиатской Лиги чемпионов.
При этом «Джохор Дарул Такзим» набрал 4 очка в трёх стартовых турах. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Джохор Дарул Такзим» одолел «Теренггану» (5:0).
До того команда нанесла поражение «Пенангу» (3:0). А вот поединок с ДПММ завершился уверенным успехом (10:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Джохор Дарул Такзим» забил 22 мяча, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Малайзийцы нынче прибавляют от матча к матчу. Команда победила в 7 последних поединках.
Причем «Джохор Дарул Такзим» противостоял шанхайцам лишь однажды. Год назад команда уверенно одолела соперника (3:0).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Малайзийцы намерены закрепиться в лидирующей группе.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: Шанхайцы в Азиатской Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Шанхай Шеньхуа» в 3 стартовых матчах набрал 4 очка. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Шэньчжэнь Синьпенчен» (1:0).
До того команда не смогла одолеть «Далянь Инбо» (2:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Сеул» (2:0).
При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шанхайцы нынче выглядят выгодно. Команда Леонида Слуцкого не проигрывает уже полтора месяца.
При этом «Шанхай Шеньхуа» явно способен прибавить во всех компонентах. Вот только проблемы с реализацией решить пока не удается.
Шанхайцы в Азиатской Лиге чемпионов в среднем пропускают гол за матч. Зато Луис Асуэ отличился 2 результативными выстрелами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Шанхайцы вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- Шанхайцы не проигрывают уже полтора месяца
- «Джохор Дарул Такзим» победил в 7 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Джохор Дарул Такзим» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 4.86.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.
Прогноз: Команда Слуцкого способна поднатореть в плане реализации, да и малайзийцев явно не боится.
Номинальные гости намерены подтянуться к лидерам, да и в своих последних матчах смотрелись весьма выгодно.
Ставка: «Шанхай Шеньхуа» не проиграет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75