Пропустит ли «Интер» свой первый гол в Лиге чемпионов?

5 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и «Кайрат». Начало игры — в 23:00 мск.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» стартовали довольно продуктивно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Интер» набрал 9 очков в трёх стартовых турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» одолели «Верону» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Фиорентину» (3:0). А вот поединок с «Наполи» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Интер» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Генрих Мхитарян, Маркус Тюрам — травмированы.

Состояние команды: «Змеи» нынче прибавляют от матча к матчу. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Интер» еще не пропускал в основном раунде Лиги чемпионов. Да и Лаутаро Мартинес отличился уже 3 забитыми мячами.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Змеи» намерены закрепиться в лидирующей группе.

«Кайрат»

Турнирное положение: Алмаатинцы в Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 34 месте турнирной таблицы.

Причем «Кайрат» в 3 стартовых матчах набрал один зачётный балл. При этом команда сумела отличиться одним забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Алмаатинцы не уступили «Астане» (1:1).

До того команда дала бой «Пафосу» (0:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Кызылжар» (1:0).

При этом «Кайрат» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Алмаатинцы нынче пребывают в прекрасном настроении. Команда только-только стала чемпионом Казахстана.

При этом «Кайрат» явно способен потрепать нервы грандам. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Алмаатинцы в Лиге чемпионов в среднем пропускают 3 гола за матч. Зато команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Алмаатинцы вполне способны преуспеть в контригре.

«Змеи» победили в 2 своих последних матчах

Алмаатинцы не уступили в 4 своих последних матчах

«Интер» в Лиге чемпионов еще не пропустил ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 18.75, а победа оппонента — в скромные 37.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.20 и 4.32.

Прогноз: «Интер» в разы сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и «Кайрат» отнюдь не лыком шит.

Ставка: Обе забьют за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.23