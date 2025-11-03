3 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 18:30 мск.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы окопались в районе экватора. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтехимик» лишь на 5 очков опережает зону вылета. А вот отличилась команда 18 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы в серии пенальти прошли «Уфу».
До того команда уступила тем же уфимцам (2:3). А вот поединок с «моряками» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 3 ничьих. В этих поединках «Нефтехимик» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижнекамцы имеют проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Нефтехимик» традиционно сложно противостоит «армейцам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Подопечные Кирилла Новикова намерены подтянуться к зоне стыков.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «СКА-Хабаровск» лишь на 4 очка отстает от зоны стыков. А вот отличилась команда 16 забитыми мячами в 16 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Хабаровчане переиграли «Факел» (1:0).
До того команда не сумела одолеть «Сокол» (0:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Родине» (0:2).
При этом «СКА-Хабаровск» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Хабаровчане имеют относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.
При этом «СКА-Хабаровск» уже полтора года не проигрывает нижнекамцам. Да и в двух последних очных поединках «армейцы» победили и не пропустили.
А вот Камрану Алиеву нынешний сезон даётся натужно. Форвард хабаровчан успел отличиться лишь 2 забитыми мячами в текущем первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Хабаровчане вполне способны пободаться за выход в стыки.
Статистика для ставок
- Хабаровчане одолели «Нефтехимик» в 2 последних очных поединках
- Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч
- Нижнекамцы не побеждают уже 6 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.60 и 1.50.
Прогноз: «СКА-Хабаровск» намерен побороться за стыки, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости потенциально способны поднатореть в плане реализации, тогда как нижнекамцы ныне не преуспевают в плане результатов.
Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 3.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.60