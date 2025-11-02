прогноз на матч Серии A, ставка за 2.00

2 ноября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Пиза». Начало игры — в 17:00 мск.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» привычно ходят в середняках лиги. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» в 9 матчах набрал 12 зачетных баллов. В них команда отличилась всего 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» не уступили «Болонье» (0:0).

До того команда сумела переиграть «Дженоа» (2:1). Да и поединок с «Наполи» завершился важнейшей викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 2 победами. В этих поединках «Торино» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» нынче выглядят симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Причем «Торино» традиционно успешно противостоит «Пизе». В четырех очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно намерена продолжить набирать обороты.

«Пиза»

Турнирное положение: Пизанцы вполне логично бьются за выживание. Команда пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.

Причем «Пиза» набрала 5 очков в девяти турах текущего чемпионата. Команда отличилась лишь 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Пизанцы не уступили «Лацио» (0:0).

До того команда не дала себя обыграть «Милану» (2:2). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Вероной» (0:0).

При этом «Пиза» в 5 своих последних поединках добыла 4 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пизанцы не преуспевают в плане реализации. Да и не побеждает команда уже 3 месяца.

При этом «Пиза» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато в трех своих последних поединках команда брала по одному очку.

Команда все никак не привыкнет к реалиям Серии A. Плюс три последних очных встречи с «Торино» завершились поражениями.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Пизанцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Быки» не проигрывают уже 4 матча кряду

«Пиза» не уступила в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.35 и 1.61.

Прогноз: «Торино» постарается закрепиться в середняках, и уж точно активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить, и явно поднатореют в плане реализации.

Ставка: Победа «Торино» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35