прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.95

«Лилль» встретится с «Анже» в рамках 11-го тура Лиги 1. Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 19:15 по мск.

«Лилль»

Турнирное положение: После 10-и туров в чемпионате Франции команда занимает 7-е место в таблице с 17-ю очками в активе. «Лилль» отстает от зоны еврокубков на 2 балла.

На своем поле команда выступает довольно уверенно, набрав 10 очков из 15-и возможных дома. По этому показателю «Лилль» занимает 7-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Ницце» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов. До этого «Лилль» разгромил «Метц» (6:1).

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с ПСЖ (1:1), сравняв счет на 85-й минуте.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Итан Мбаппе (неактивный) и Туре (травма).

Состояние команды: «Лилль» продолжает гнаться за зоной еврокубков, еще пару-тройку побед и команда обязательно будет там, но ей необходимо наладить вопрос в стабильности.

У команды есть связка нападающих, которая действует результативно. Хамза Игамане и Хакон Харальдссон забили по 4 гола и сделал по одному ассисту. Оба футболиста входят в топ-15 лучших бомбардиров лиги.

«Анже»

Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в таблице Лиги 1 с 10-ю очками в активе после 10-и туров. «Анже» опережает зону вылета лишь на 3 балла.

На старте сезона команда далеко не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав всего 2 очка из 15-и возможных и занимая по этому показателю лишь 15-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Анже» сыграл вничью с «Марселем» (2:2), а до этого команда обыграла «Лорьян» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

В прошедших 5-и поединках «Анже» выиграл только 1 раз, а также дважды проиграл и сыграл вничью. За этот отрезок команда сумела забить 5 голов при 10-и пропущенных.

Не сыграет: Аллевина из-за травмы.

Состояние команды: В нынешнем сезоне у «Анже» проблемы с результативность, за 10 встреч команде удалось забить всего 8 голов при 14-и пропущенных.

«Анже» не очень удачно выступает в очных встречах против «Лилля». В последних 5-и матчах команда по одному разу победила соперника и сыграла вничью.

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах во всех турнирах «Лилль» проиграл только дважды

«Анже» не проигрывает в Лиге 1 на протяжении 3-х последних матчей

В последних 2-х очных встречах «Лилль» непременно обыгрывал «Анже»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лилля» — 1.27, победа «Анже» — 11.50, ничья — за 5.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.20 соответственно.

Прогноз: «Лилль» начнет встречу активно, открыв счет уже в 1-м тайме.

1.95 Индивидуальный тотал «Лилля» 1 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Лилль» — «Анже» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Лилля» 1 больше в 1-м тайме за 1.95.

Прогноз: «Лилль» уверенно победит «Анже» в предстоящем матче.

1.82 Победа «Лилля» с форой (-1). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Лилль» — «Анже» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Победа «Лилля» с форой (-1) за 1.82.